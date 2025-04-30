Америкаликлар Доналд Трампнинг биринчи 100 кунини қандай баҳолади?

·232·Дунё
Америкаликлар Доналд Трампнинг биринчи 100 кунини қандай баҳолади?
Фото: Selcuk Acar / Anadolu via Getty Images
Дадил ваъдалар, кенг кўламли ислоҳотлар ва ташқи сиёсат ташаббусларининг узун рўйхати ҳокимиятда юзинчи кунини нишонлаган Доналд Трамп маъмурияти учун жиддий сиёсий муаммоларга айланиб бормоқда. Сўровлар шуни кўрсатадики, америкаликлар президентнинг кескин қарорлари туфайли ижобий натижалар йўқлиги ва янги хавфлар юзага келаётганидан тобора кўпроқ хафа бўлмоқда. Бу ҳақда Forbes нашри сиёсатшунос ва One Big Union канали муаллифи Ян Веселовнинг фикрларини келтирди.

Доналд Трампнинг биринчи президентлиги даврида унинг фаолиятига берилган баҳолар асосан салбий бўлган. Бу сафар унинг президентлиги ишонч захираси билан бошланди. 2025 йил январь ойи охирида, инаугурациядан сўнг, Трампнинг аҳоли томонидан маъқулланиши рейтинги (унинг фаолиятини ижобий ва салбий баҳолаганлар орасидаги фарқ) ўртача +11 фоизни ташкил этди. Аммо дастлабки 100 кун ичида у ўз устунлигини йўқотди, сўров натижаларига кўра, энди фарқ -9 фоизни кўрсатмоқда. Трамп аввалги муддатининг дастлабки 100 кунидан кейин ҳам худди шундай рақамга эга эди, бироқ бу сафар пасайиш кескинроқ бўлди – уч ой ичида 20 фоизга яқин.

Ушбу кўрсаткичлар бўйича Трамп ўз ишининг дастлабки 6 ойида ижобий рейтингни сақлаб турган аввалги барча президентлардан ортда қолди. Трампни энг кўп пастга тортаётганлар ўзини демократлар ҳам, республикачилар ҳам эмас деб ҳисоблайдиган мустақил сайловчилардир. Апрель ойидаги сўровларда президент ишига салбий баҳо берганлар улуши улар орасида ўртача 62 фоизни, умумий рейтинги эса -28 фоизни ташкил этади.

Иқтисодиёт

2024 йилда аксарият америкаликлар ўз молиявий аҳволи Байден давридан кўра Трамп даврида яхшироқ бўлганини эътироф этди ва «қўмсаш» республикачини Оқ уйга қайтаришга ёрдам берди. Энди эса иқтисодиёт Трампнинг энг заиф нуқталаридан бири бўлиб қолмоқда – апрель ойида унинг рейтинги -14 фоизга тушиб кетди, яъни президентнинг иқтисодий муаммоларни енгиш қобилиятига ишонмаганлар улуши бу саволга ижобий жавоб берганларга нисбатан 13 фоизга юқори бўлган. Ва агар январь ойида тахминан тенг миқдордаги америкаликлар иқтисодиётнинг ҳолатини ижобий ва салбий баҳолаган бўлса, апрель ойининг охирига келиб салбий баҳолашлар улуши 50 фоиздан ошди, ижобий баҳолашлар эса деярли 20 фоизга тушди.

Бу АҚШда коронавирус эпидемияси авж олган 2020 йил апрель ойидан бери энг паст даражада тушган истеъмолчилар ишончи индекси каби ўлчовлар билан ҳам тасдиқланади. Инвесторлар кайфиятининг бир ўлчови сифатида ишлатилиши мумкин бўлган S&P 500 фонд индекси Трампнинг биринчи муддати дастлабки уч ойи давомида барқарор ўсди. Аммо кейин кескин пасайди, бу охирги ярим асрдаги энг ёмон кўрсаткич эди.

Иқтисодий пессимизм ва фонд бозори ваҳимасининг ўсишига Трамп кўпчилик мамлакатларга қўйган йирик бож тарифлари сабаб бўлди. Савдо сиёсати масалалари бўйича Трампнинг маъқулланиш рейтинги ҳозир -20 фоиз атрофида. Худди шундай баҳолар инфляция масаласига ҳам тегишли: Трампнинг нархларни пасайтириш ҳақидаги ваъдасига қарамай, сайловчилар импорт қилинадиган товарларга божлар туфайли нархларнинг ошиши тезлашишини кутмоқда. Бу истеъмолчи тадқиқотларида ҳам, молиявий регуляторларнинг баҳолашларида ҳам яққол намоён бўляпти.
Америкаликлар Доналд Трампнинг биринчи 100 кунини қандай баҳолади?
Фото: AP
Миграция

Ҳозиргача Трамп сиёсатининг энг кучли жиҳати иммиграция соҳасидир. У Мексика билан чегарани ёпиш ҳақидаги сайловолди ваъдасини бажарди: агар Байден даврида ноқонуний кесиб ўтишга уринишлар сони рекорд даражада бўлса, ҳозир бу сўнгги тўрт йилдаги энг паст кўрсаткичдир. Натижада, президентнинг ишини маъқуллаш рейтинги дастлабки 100 куни аксарият қисмида ижобий бўлиб қолди. Аммо апрель ойи охирига келиб, бу масалада ҳам салбий баҳолар устун кела бошлади.

Бунда Салвадорга ноқонуний депортация қилинган Килмар Абрего Гарсия билан боғлиқ шов-шувли янгиликлар роль ўйнаган бўлиши мумкин. Трамп маъмурияти Олий суд қарорига қарамай, уни Қўшма Штатларга қайтаришдан бош тортмоқда. Сўровда иштирок этганларнинг атиги 31 фоизи Трампнинг бу ишини маъқуллаган.

Худди шу сўровда иштирок этганларнинг 63 фоизи президент Исроилни танқид қилган қонуний мигрантларни депортация қилиш ҳуқуқига эга бўлмаслиги керак, деб ҳисоблайди. Шунга қарамай, маъмурият 4 мингдан ортиқ талаба визаларини бекор қилди, бу асосан уларнинг Фаластинни қўллаб-қувватлагани сабабли. Сўралганларнинг учдан икки қисми Трампнинг америкалик жиноятчиларни Салвадорга депортация қилиш таклифига қарши, у ерда президент Найиб Букеле қамоқхона экспортини ташкил қилган.

Федерал ҳукумат

Айни дамда Трамп маъмурияти давлат идораларида кенг қамровли ислоҳотлар ўтказмоқда, кераксиз давлат ходимларини қисқартириш ва самарасиз давлат дастурларини ёпиш орқали бюджет харажатларини камайтиришга ҳаракат қилмоқда. Бунда президентга миллиардер Илон Маск ва унинг Ҳукумат самарадорлиги департаменти (DOGE) жамоаси ёрдам бермоқда. Мансабдор шахсларнинг нотўғри ишдан бўшатилиши, ижтимоий нафақа олувчиларнинг ўлган деб эълон қилиниши ва тежалган бюджет маблағларини бўрттириб кўрсатилиши ҳақидаги хабарлар ортидан DOGE демократларнинг асосий нишонига айланди.

Америкаликлар орасида Маскнинг ишидан норозилик кучаймоқда – респондентларнинг 57 фоизи уни салбий баҳолаган. Тахминан шунча одам федерал ҳукумат харажатлари ўзгармаган ёки кўпайган, маъмурият ҳукумат ходимларини ишдан бўшатишда ҳадидан ошмоқда деб ҳисоблайди.

Ташқи сиёсат

Трамп ўз инаугурацияси арафасида тузилган Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги сулҳни ташқи сиёсатдаги илк муваффақияти деб ҳисоблаши мумкин эди. Аммо бу узоққа чўзилмади – атиги бир ой ўтгач, Ғазо секторида ҳарбий ҳаракатлар қайта бошланди. Россия-Украина можаросини 24 соат ичида ёки президентликнинг дастлабки 100 кунида тугатиш ҳақидаги кўплаб ваъдалар ҳам ҳали натижа бермади. Америкаликларнинг атиги 35 фоизи президентнинг бу борадаги ҳаракатларини ижобий баҳолайди.

Умуман, Трампнинг ташқи сиёсати ҳақида гап кетганда, апрель ойидаги сўровларда салбий баҳолар устунлик қилмоқда, рейтинглар -14 фоиздан -23 фоизгача. Трампнинг қуюшқондан чиқувчи таклифлари ҳам қўллаб-қувватланмаяпти. Мисол учун, сўровда иштирок этганларнинг 76 фоизи Гренландиянинг АҚШ томонидан аннексия қилинишига қарши, 86 фоизи эса Канадага нисбатан худди шундай ҳаракатга қарши.

Муаллиф фикрига кўра, Трампнинг бир вақтда кўплаб халқаро муаммоларни ҳал қилиш истаги камида битта йўналишда ҳам муваффақият қозонишига тўсқинлик қилаётган бўлиши мумкин.
Доналд ТрампИқтисодий МуқоисаТашқи СиёсатИммиграция ИслоҳотлариСайловчи РейтингиСиёсий МуаммоларИқтисодийМуаммоларДоналдТрампАмерикаликларБаҳолашиТашқиСиёсатИммиграцияСиёсатиХалқароМуаммолар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун, 13:24АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиАҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиБугун, 13:03Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиТрамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиБугун, 12:46"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирдиБугун, 12:39Истанбулда икки трамвай тўқнашдиИстанбулда икки трамвай тўқнашдиБугун, 11:1215 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшадиБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди