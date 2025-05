Яратилиш харажати: 1 миллиард доллар;



Хизмат кўрсатиш учун керакли ҳарбийлар сони: 90 нафар;



Таркиб: 5–8 та учириш қурилмаси, радар, назорат блоки ва тўртта тутиб олувчи ракета;



Бирта ракета нархи: тахминан 4 миллион доллар.



Украина Patriot тизими билан янада кучаядими? Исроилдаги ЗРК Киевга йўл олмоқда

Россиянинг Украинага қарши ҳужумлари янада шиддатланаётган бир пайтда, Киевга Исроил орқали Patriot зенит-ракета комплексини (ЗРК) етказиб бериш режаси кун тартибига чиқди. Бу ҳақда The New York Times нашри тўрт нафар собиқ ва амалдаги америкалик расмийларга таяниб хабар берди.Маълум қилинишича, гап Patriot тизимининг эски, лекин ишончли модификацияси ҳақида бормоқда. Айни пайтда ушбу ЗРК Исроилда капитал таъмирланмоқда ва йилнинг ёзида Украинага етказилиши режалаштирилган.Айни дамда Украина Қуролли кучлари таркибида 8 та Patriot ЗРК мавжуд, аммо фақат 6 таси тўлиқ ишлайдиган ҳолатда. Қолган иккитаси таъмирда.Америкалик расмийларнинг айтишича, Германия ёки Греция ҳам Украинага Patriot тизимини бериш учун номзод давлатлар сифатида кўрилмоқда. Агар шундай бўлса, Украинадаги Patriot ЗРК сони 10 тага етказилиши мумкин.Таъкидлаш жоиз, Patriot комплекси каби юқори технологияли ҳарбий тизимларни етказиб бериш фақат АҚШ ҳукумати розилиги билан амалга оширилади. The New York Times манбасига кўра, Оқ уй маъмурияти сентябрда, Дональд Трамп сайловларда ғалаба қозонишидан аввал Исроил билан ушбу келишув бўйича келишиб олган.Трамп президентликка келганидан кейин эса Украинанинг янги Patriot сўровларини рад этиш йўли тутилмоқда. Гарчи президент Зеленский уларни пул эвазига сотиб олишга тайёрлигини билдирган бўлса-да.Зеленский таъкидлаган эди: “Украинанинг хавфсизлиги учун камида 25 та Patriot тизими керак.”АҚШ Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, Украинага олдин тасдиқланган аскарий ёрдам пакетлари орқали қурол етказиш ишлари давом этмоқда. Улар таркибида Patriot тизимлари ва уларга мос ракета-ускуналар ҳам мавжуд.2025 йилнинг январь ойида АҚШ ҳарбийлари Исроилдаги омборлардан тахминан 90 та Patriot ракета снарядини чиқариб, уларни Польша орқали Украинага юбориш учун тайёрлаб қўйгани айтилди.Patriot тизими ҳақида керакли маълумотлар:Халқаро стратегик тадқиқотлар институти маълумотига кўра, дунёда ҳозирги кунда 186 та Patriot тизими фаолият юритмоқда. Улардан учдан бири АҚШ ихтиёрида. Қолганлари Европа мамлакатлари, жумладан Украинадаги мудофаа тизимларининг бир қисми ҳисобланади.Ушбу янги ташаббус Киевнинг Россия ҳужумларига қарши кучлироқ ҳимояга эга бўлиши учун қўшимча имконият яратиши мумкин. Бир вақтнинг ўзида бу Вашингтон – Тель-Авив – Киев ўқидаги стратегик ҳамкорликнинг янги босқичини бошлаши мумкин.Сиз нима деб ўйлайсиз — Patriot тизимларининг сони ортса, Украина хавфсизлиги сезиларли даражада яхшиланадими?Фото: Reuters