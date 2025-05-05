Паркинсонни энди тирикликда аниқлаш мумкин: Хитой олимларидан тиббиётда янги бурилиш

·694·Дунё
Паркинсонни энди тирикликда аниқлаш мумкин: Хитой олимларидан тиббиётда янги бурилиш
Мияга таъсир қиладиган оғир ва кеч ташхисланадиган хасталиклардан бири бўлган Паркинсон касаллиги ниҳоятда жиддий саломатлик муаммоси ҳисобланади. У билан бутун дунёда миллионлаб инсонлар ҳаёт кечиради ва ҳозирча бу касалликни тўлиқ даволаш мумкин эмас.

Бугун эса бу борада умид уйғотувчи илмий янгилик — Фудан университети ва Шанхай анъанавий Хитой тиббиёти университети тадқиқотчилари Паркинсон ҳамда унга ўхшаш мия хасталикларини эрта аниқлаш имконини берувчи махсус моддаларни ишлаб чиқишга муваффақ бўлишди.

Ушбу иш Genomic Psychiatry журналида чоп этилди ва жаҳон тиббиёт ҳамжамияти томонидан катта қизиқиш билан қабул қилинди.

Илгари фақат ўлимдан сўнг аниқланарди

Паркинсон касаллигида мияда махсус зарарли оқсил — α-синуклеин тўпланади. Бу модда нерв ҳужайраларига таъсир қилиб, уларнинг фаолиятини издан чиқаради.

Авваллари бу оқсил фақат бемор вафот этгандан сўнг аниқланарди. Бу эса эрта ташхис ва самарали даволаш имкониятини деярли имконсиз қиларди.

Энди эса биринчи марта тирик мияда таҳлил қилиш имкони пайдо бўлди

Хитойлик олимлар томонидан яратилган янги технология асосида мияда α-синуклеин тўпланишини тирикликда аниқлаш мумкин бўлади. Бунинг учун танага махсус модда юборилади ва ПЭТ сканерлаш (позитрон эмиссия томографияси) орқали миядаги ўзгаришлар кузатилади.

“Бу ҳақиқий илмий ютуқ. Биринчи марта биз бемор ҳали ҳаётлик пайтида миядаги патологияни тўғридан-тўғри кўра олдик”, — дейди Ҳуашан клиникасидаги етакчи мутахассис Фанг Хиэ.

[18F]C05-05 — Паркинсон ташхисида янги давр

Яратилган моддалардан бири — [18F]C05-05 — аллақачон Паркинсон ва деменция аломатлари бор беморларда синовдан ўтказилди ва муваффақиятли натижалар кўрсатди.

Бу модда мияда α-синуклеин кўп тўпланган ҳудудларга жойлашади ва симптомларнинг оғирлиги билан тўғридан-тўғри боғлиқ эканини намоён этди.

Бошқа модда бошқа касалликларни фарқлашга ёрдам бермоқда

Худди шундай йўналишдаги яна бир модда — [18F]ACI-12589 — бошқа мия хасталиги — кўп тизимли атрофия ни ташхислашда фойдали бўлмоқда. У ушбу касалликни Паркинсонга ўхшаш аломатларга қарамай, тўғри фарқлаш имконини беради.

Илмий жамоанинг асосий мақсади: касаллик қайтариб бўлмас даражага етмасидан олдин аниқлаш

“Агар биз Паркинсон касаллиги ва шунга ўхшаш невродегенератив хасталикларни аёвсиз жараёнлар бошланмасидан олдин аниқлай олсак, бу миллионлаб инсонлар тақдирини ўзгартириш имкониятини беради”, — дейди тадқиқот раҳбари доктор Инфан Хе.

Хулоса ўрнида...

Бу технология тиббиёт учун навбатдаги инқилобий қадам бўлиши мумкин. Паркинсон ва шунга ўхшаш касалликларни ҳали симптомлар кучайишидан олдин аниқлаш, мияни ҳимоя қилиш ва инсон ҳаёти сифатини сақлаб қолиш имконини беради.

Сиз нима деб ўйлайсиз — тиббиётдаги бу илмий бурилиш бутун инсоният учун умид эшигини очадими?
Паркинсон КасаллигиТиббиёт ИнқилобиХитой ТадқиқотлариМия ХасталиклариЭрта ТашхисИлмий Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиҲиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиБугун, 22:24«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?Бугун, 21:34Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиГермания энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиБугун, 21:01Хитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиХитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиБугун, 20:49Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Бугун, 20:44Сиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиСиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиБугун, 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди