Трамп: «Жаҳон чемпионатида Фаластинни қўллаб-қувватловчи тинч намойишларга тўсқинлик қилинмайди»

2026 йили АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтадиган футбол бўйича жаҳон чемпионати давомида мухлислар турли хил сиёсий ва ижтимоий масалаларда, шу жумладан Фаластинни қўллаб-қувватлаш бўйича тинч намойишлар ўтказиш ҳуқуқига эга бўлади. Бу ҳақда АҚШ президенти Доналд Трамп Оқ уйда ФИФА президенти Жанни Инфантино билан ўтказилган қўшма матбуот анжуманида маълум қилди.
Матбуот вакиллари Трампга чемпионат вақтида Фаластин тарафдорлари томонидан ўтказилиши мумкин бўлган норозилик акциялари қандай қабул қилиниши, намойишчилар чекловларга учрашлари мумкинми деган савол билан мурожаат қилганида, АҚШ президенти инсонлар ўз фикрини эркин ифода этиш ҳуқуқига эга эканлигини таъкидлади.
«Ҳамма ўз қарашларини билдириш ҳуқуқига эга ва бу ҳуқуқ улардан тортиб олинмайди. Фақатгина бу намойишлар тинч ва оқилона шаклда бўлиши керак. Биз инсонларнинг фикр эркинлигини ҳурмат қиламиз ва шунинг учун чемпионат давомида турли нуқтаи назарларни билдириш имкониятини тақдим этамиз», — деди Трамп журналистлар саволига жавобан.
Ушбу йирик спорт мусобақаси давомида дунёнинг турли мамлакатларидан 8 миллиондан ортиқ мухлис Қўшма Штатларга ташриф буюриши кутилмоқда. Футбол байрами шунингдек, нафақат спорт мусобақалари, балки инсонлар ўртасида мулоқот ва фикр алмашиш учун ҳам муҳим имконият яратади.
ФИФА президенти Жанни Инфантино ҳам бу масалага муносабат билдириб, халқаро футбол ташкилоти ҳар қандай сиёсий қарашларни тинч йўл билан ифода қилишга қарши эмаслигини таъкидлади. Инфантинонинг сўзларига кўра, ФИФА ўз мусобақаларида инсон ҳуқуқлари ва демократия тамойилларига ҳурмат билан муносабатда бўлишга алоҳида эътибор қаратади.
Маълум бўлишича, 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлга қадар Шимолий Американинг АҚШ, Канада ва Мексика мамлакатлари майдонларида ўтказилади. Бу чемпионат тарихда илк марта уч мамлакат биргаликда мезбонлик қиладиган ва илк марта 48 жамоа иштирок этадиган йирик мусобақа сифатида ҳам эътибор қозонмоқда.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввал ҳам халқаро спорт тадбирларида турли сиёсий ва ижтимоий акциялар ўтказилган, аммо кўпинча бундай акциялар турнир ташкилотчилари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан чекловларга учраб келган эди.
Бу сафар эса АҚШ томонидан билдирилган позиция спорт мухлислари ва сиёсий фаоллар учун янги имкониятлар эшигини очиши мумкин. Шу билан бирга, расмийлар ҳар қандай норозилик акциялари тинч ва тартибли тарзда ўтишини алоҳида назорат қилиб боришларини ҳам маълум қилишган. «Замин»ни Telegram’да ўқинг!
