Европанинг биринчи рақамли шаҳри эълон қилинди

АҚШнинг «Travel and Leisure» журнали Истанбулни Европанинг биринчи рақамли шаҳри деб эълон қилди. Туризм йўналишидаги етакчи саналган журнал «World's Best Awards 2021» танлови доирасида жорий йил 11 январдан 11 майга қадар минглаб сайёҳлар иштирокида ижтимоий сўров ўтказган Шарқу Ғарб чорраҳасида жойлашган Истанбул 91,32 балл билан Европанинг ўнлаб шаҳарлари орасида энг яхши деб топилган. Кейинги ўринларни Флоренция (Италия) ҳамда Краков (Польша) эгаллаган.«Travel and Leisure» журнали Истанбулга таъриф берар экан, уни уч йирик империянинг тарихий пойтахти деб атайди.», – дейилади таҳририят мақоласида.2018 йил 29 октябрда Истанбулда янги аэропорт фойдаланишга топширилди. «Travel and Leisure» журнали мазкур ҳаво бандаргоҳини дунёдаги иккинчи энг яхши аэропорт деб эълон қилган.Эслатиб ўтамиз, АҚШда чоп этилувчи «Travel and Leisure» журнали ўтган йили Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятига ҳам катта баҳо берган эди. “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг