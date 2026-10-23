Un elefante obligado a cargar un peso excesivo en la India se enfurece: ídolo de oro roto (video)

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Un elefante obligado a cargar un peso excesivo en la India se enfurece: ídolo de oro roto (video)

En la India, una ceremonia religiosa tradicional se convirtió inesperadamente en un grave desorden y pánico masivo.

El 21 de octubre, durante la famosa festividad religiosa «Dasara» que se celebra en todo el país, un elefante obligado a transportar un ídolo gigante de plata y oro con un peso de 650 kilogramos no pudo soportar el peso excesivo y el ruido, volviéndose incontrolable.

Un peso asombroso y un caos fuera de control

Según los informes, la causa principal de la repentina ira del animal y su cambio de dirección fue el objeto sagrado extremadamente pesado cargado sobre él:

  • Amenaza a la vida de las personas: El elefante, fuera de control, cambió repentinamente de dirección, amenazando directamente a cientos de peregrinos y espectadores reunidos para la ceremonia;

  • Grandes daños y vehículos aplastados: Durante el caos, el animal aplastó varios vehículos a su paso y dañó las estructuras circundantes;

  • La rotura del ídolo sagrado: Durante el alboroto, el ídolo único, hecho de cientos de kilos de oro y plata, considerado sagrado por los hindúes, cayó y sufrió daños considerables.

El trato a los animales en el centro del debate

Este desafortunado incidente no solo aterrorizó a los participantes de la fiesta, sino que también provocó intensos debates entre el público indio y los activistas por los derechos de los animales. El público exige el fin de la práctica de utilizar elefantes y otros animales para transportar cargas tan pesadas y crueles en eventos religiosos.

IndiaDasaraDerechos de los animalesPánicoNoticias
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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