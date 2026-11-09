Grandes ojos y sonrisa inusual: ¡la estatua de Kim Jong-un genera debate!

Corea del Norte Fotos que muestran al líder Kim Jong-un asistiendo a la inauguración de un busto de bronce realizado por un artista local han circulado en las redes sociales. Sin embargo, la apariencia inusual de la estatua y las imágenes relacionadas han captado la atención especial de los internautas.

En las imágenes difundidas, se ve a un militar retirando la tela roja que cubría el busto de bronce. La estatua ha sorprendido a muchos por sus rasgos faciales únicos, sus ojos de gran tamaño y su extraña sonrisa.

Los usuarios discuten especialmente la apariencia del busto, dejando diversos comentarios humorísticos. Mientras algunos se centran en la expresión facial de la estatua, otros debaten sobre cuánto se parece realmente a Kim Jong-un.

A pesar de ello, los detalles del evento, la ubicación del busto y la autenticidad de las imágenes aún no han sido confirmados por fuentes independientes.