La empresa china XPeng ha presentado su nueva generación de robot humanoide llamado IRON . Si bien la apariencia del nuevo dispositivo recordó a muchos a los extraterrestres clásicos de las películas de ciencia ficción, sus movimientos extremadamente naturales despertaron un gran interés en el público y en las redes sociales.

Características principales y capacidades técnicas del robot IRON

El robot de nueva generación fue creado basándose en tecnologías que se acercan al máximo a la anatomía humana:

Arquitectura «hueso-músculo-piel»: El robot cuenta con músculos biónicos y 82 grados de libertad (puntos de movimiento). Su caminar es tan fluido y natural que, durante la presentación, muchos pensaron que había un humano dentro.

Una experiencia para disipar dudas: Para demostrar que el robot era real, el director de XPeng, He Xiaopeng , cortó el revestimiento exterior del robot en el escenario, mostrando su estructura metálica interna y sus cables.

Alta potencia de cálculo: El dispositivo está equipado con tres chips de inteligencia artificial con una potencia de más de 2000 TOPS y una batería de estado sólido ( solid-state ).

Áreas de aplicación y planes: IRON está diseñado inicialmente para prestar servicios en oficinas, tiendas y plantas industriales. La empresa planea comenzar la producción en masa a finales de 2026 y entregar versiones adaptadas a las tareas del hogar a partir de la segunda mitad de 2027 .

Otros logros recientes en robótica en China

China está consolidando su liderazgo en el mercado mundial de producción de robots humanoides en 2026:

Empresa / Proyecto Innovación e indicadores clave NeodraDynamics Robotics (Neo1) Presentación de unrobot humanoide gigante de 4 metrosdiseñado para levantar cargas pesadas (hasta 500 kg ) y trabajar en zonas peligrosas Récord Guinness en Shenzhen 151 robots humanoides (liderados por el modeloT800 ) establecieron un récord mundial bailando de forma sincronizada Fábrica de UBTECH Robotics Lanzamiento de la primera fábrica automatizada del mundo que produce 10 000 humanoides industriales al año, bajo el principio de «los robots ensamblan robots»

¿Qué tan rápido cree que los robots humanoides que realizan tareas domésticas se integrarán en la vida de las familias comunes a partir de 2027?

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