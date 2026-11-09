Un teléfono en carga causa la muerte de una mujer de 46 años

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Un teléfono en carga causa la muerte de una mujer de 46 años

En Ekaterimburgo, Rusia, una mujer de 46 años falleció después de que la batería de su teléfono, que estaba cargándose durante la noche, se incendiara. El incidente ocurrió el 8 de noviembre en un edificio residencial.

Se determinó que la batería del teléfono inteligente se incendió espontáneamente mientras la mujer dormía. La habitación se llenó de humo a causa del fuego. Según los informes preliminares, la mujer murió por inhalación de monóxido de carbono y humos tóxicos liberados durante la combustión.

Según los servicios de emergencia, el incendio ocurrió en una habitación del cuarto piso y afectó a una superficie de 4 metros cuadrados. Se enviaron 11 rescatistas y cuatro vehículos especiales al lugar. Sin embargo, el fuego se extinguió por sí solo antes de que llegaran y no fue posible salvar la vida de la mujer.

Los expertos recomiendan no cargar teléfonos u otros dispositivos electrónicos sobre mantas, almohadas o ropa. Esto se debe a que las superficies blandas dificultan la disipación del calor, lo que puede provocar sobrecalentamiento y aumentar el riesgo de incendio. Asimismo, se debe evitar el uso de cables dañados y cargadores de baja calidad.

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Charos
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