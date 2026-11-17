En las imágenes difundidas, se puede ver a una criatura desconocida con grandes alas volando en el cielo oscuro. Maussan la comparó con un pteranodon y declaró que el fenómeno requiere un estudio más profundo. Sin embargo, la naturaleza exacta de la criatura que aparece en los videos aún no ha sido identificada de manera confiable.

Videos que muestran a una criatura alada gigante volando sobre la ciudad de Ciudad Juárez, México, se han vuelto virales en las redes sociales. Algunos usuarios comparan a la criatura de las imágenes con un pterodáctilo, que se extinguió hace millones de años. El ufólogo mexicano Jaime Maussan también compartió los videos en su página.

El jefe de Protección Civil de Ciudad Juárez, Sergio Rodríguez, calificó estos videos como «contenido de entretenimiento digital» y llamó a la población a no difundir información no verificada. Destacó que si realmente se hubiera descubierto una criatura prehistórica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y organizaciones científicas internacionales habrían estudiado el caso.

Los expertos estiman que la silueta alada en el video podría ser un ave grande común en la región, como la garza azul. También existen opiniones de que algunas imágenes fueron procesadas con inteligencia artificial o creadas artificialmente. Sin embargo, los resultados de un peritaje técnico completo sobre los archivos de video originales no han sido publicados.

Los pterosaurios, incluidos los pterodáctilos y pteranodones, eran reptiles voladores que vivieron hace millones de años y se extinguieron hace unos 66 millones de años. Hasta ahora, no hay evidencia científica que confirme la aparición de tal criatura en el cielo de Ciudad Juárez.

Por lo tanto, existen diversas hipótesis sobre la criatura que aparece en los videos, pero las afirmaciones sobre un pterodáctilo no están confirmadas.