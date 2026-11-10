Acuerdo sensacional entre EE. UU. e Irán: límite de uranio a cambio de 9 mil millones de dólares y el estrecho de Ormuz
Un giro inesperado se está produciendo en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, estancadas durante años. Según la cadena Al Arabiya, citando sus fuentes, Washington y Teherán podrían llegar a un acuerdo preliminar en los próximos días como parte de una nueva iniciativa de mediación propuesta por Catar y Pakistán. El plan contempla limitar el enriquecimiento de uranio en territorio iraní al 3,67 % a cambio de un alivio económico y estratégico significativo.
Límite del 3,67 %: ¿Qué condiciones aceptaron las partes?
La nueva propuesta ha reactivado el proceso de negociaciones directas y serias entre ambos países. El informe indica que la Casa Blanca ha aceptado oficialmente que Teherán enriquezca uranio hasta el 3,67 % en su territorio, y que el liderazgo iraní también ha aceptado esta condición.
Sin embargo, el principal punto de discordia sigue siendo la reserva de uranio ya enriquecido al 60 % en Irán. Washington exige una reducción significativa de esta materia prima de alto nivel. Se está considerando la opción de involucrar a un tercer país para llevar a cabo este proceso y proporcionar asistencia técnica.
Puntos del acuerdo
Exigencias de EE. UU. y los mediadores
Consentimiento de Irán y beneficios obtenidos
Nivel de enriquecimiento de uranio
Limitación a un máximo del 3,67 %
Teherán ha aceptado oficialmente este índice
Reservas al 60 %
Reducción drástica del nivel
Procesamiento con ayuda de un tercer país en discusión
Inspectores del OIEA
Restablecimiento total de las inspecciones
Alcance y condiciones de los mandatos en negociación
Activos congelados
Desbloqueo gradual de 6 a 9 mil millones de dólares
Teherán recupera sus fondos congelados
Estrecho de Ormuz y ruta marítima
Levantamiento del bloqueo marítimo
Apertura inmediata y total del estrecho
«La iniciativa diplomática de Catar y Pakistán no solo devuelve el programa nuclear a límites seguros, sino que también podría aliviar por completo las tensiones en el estrecho de Ormuz, arteria vital del comercio mundial de petróleo».
9 mil millones de dólares y el estrecho de Ormuz: El precio de un gran compromiso
En caso de alcanzarse un acuerdo, se espera que EE. UU. desbloquee entre 6 y 9 mil millones de dólares en activos financieros iraníes congelados bajo sanciones. Esto será un poderoso factor financiero para la economía iraní, afectada por las sanciones.
El plan también contiene un punto crucial para la seguridad regional y global: la apertura inmediata y total del estrecho de Ormuz para el tráfico de buques y la cancelación del bloqueo marítimo. Este paso es de suma importancia para garantizar la seguridad del transporte de petróleo en el mercado energético mundial.
Actualmente, las partes están negociando las condiciones para el regreso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a Irán y el alcance de sus facultades de inspección. Si las negociaciones concluyen con éxito, una de las crisis más peligrosas de Oriente Medio podría ser contenida, al menos temporalmente, por la vía diplomática.
¿Cree que este compromiso preliminar entre EE. UU. e Irán será duradero, o el programa nuclear se intensificará nuevamente una vez que se levanten las sanciones? Deje su opinión en los comentarios.
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