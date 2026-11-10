Acuerdo sensacional entre EE. UU. e Irán: límite de uranio a cambio de 9 mil millones de dólares y el estrecho de Ormuz

Un giro inesperado se está produciendo en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, estancadas durante años. Según la cadena Al Arabiya, citando sus fuentes, Washington y Teherán podrían llegar a un acuerdo preliminar en los próximos días como parte de una nueva iniciativa de mediación propuesta por Catar y Pakistán. El plan contempla limitar el enriquecimiento de uranio en territorio iraní al 3,67 % a cambio de un alivio económico y estratégico significativo.

Límite del 3,67 %: ¿Qué condiciones aceptaron las partes?

La nueva propuesta ha reactivado el proceso de negociaciones directas y serias entre ambos países. El informe indica que la Casa Blanca ha aceptado oficialmente que Teherán enriquezca uranio hasta el 3,67 % en su territorio, y que el liderazgo iraní también ha aceptado esta condición.

Sin embargo, el principal punto de discordia sigue siendo la reserva de uranio ya enriquecido al 60 % en Irán. Washington exige una reducción significativa de esta materia prima de alto nivel. Se está considerando la opción de involucrar a un tercer país para llevar a cabo este proceso y proporcionar asistencia técnica.