Una madre que buscaba a su hija fue engañada por una impostora durante un año
Una madre, con la esperanza de encontrar a su hija desaparecida hace mucho tiempo, quedó devastada al descubrir que había sido engañada durante un año por alguien que se hacía pasar por su hija.
Lo único que le quedaba a Sian Williams, de 57 años, de su hija Tilly, de quien había sido separada, era una fotografía. Tilly fue dada en adopción cuando tenía solo seis meses, algo que no fue culpa de Sian.
El exmarido de Sian, Timothy Jenkins, fue declarado culpable del asesinato de su hija de cinco años, Jessica, en octubre de 1996 y condenado a 10 años de prisión. Tilly fue criada en otro lugar, y Sian pudo verla en visitas supervisadas hasta que cumplió dos años, antes de ser adoptada.
Sian recibía fotos e información sobre su vida, pero ese contacto se cortó cuando Tilly cumplió 18 años. Sian perdió a su hija por completo.
Años después, Sian publicó en grupos de Facebook sobre adopción que estaba buscando a su hija, incluyendo su nombre de nacimiento y fecha de nacimiento.
Siete años después, una mujer la contactó. Se presentó como Tilly y, tras confirmar la fecha de nacimiento exacta, Sian creyó haber encontrado finalmente a su hija.
La mujer se identificó como Cindy y dijo tener cuatro hijos. Sian le envió todas las fotos que conservaba de Tilly. Cindy comparó sus fotos actuales con las de bebé para mostrar un parecido.
Cindy incluso sugirió hacerse una prueba de ADN, pero luego se retractó. Sian, temerosa de perder a su hija, no presionó el tema.
Luego se comunicaron por videollamadas. Cindy le contó a Sian que su novio la maltrataba y que incluso había llevado a sus hijos a conocer al asesino de Jessica en prisión.
Temiendo perder a su hija de nuevo, Sian le envió 150 libras esterlinas para que pudiera dejar a su novio maltratador.
En octubre de 2025, Sian condujo cuatro horas para conocer en persona a Cindy, a quien creía su hija Tilly. Se hicieron cercanas, Sian incluso se mudó para estar cerca de su familia y retiró su nombre del registro de contacto de adopción.
Sin embargo, cuando todo parecía estar bien, otra mujer la contactó para decirle que Cindy no era la verdadera hija de Sian y que ya había hecho esto antes.
Cuando Sian confrontó a Cindy con sospechas, ella le pidió que bloqueara a la mujer. Pero luego otras dos personas confirmaron la misma información.
Sian envió un último mensaje a Cindy pidiéndole que confesara la verdad. La respuesta la dejó conmocionada:
«Lo siento, solo quería tener una madre, alguien que me pusiera primero. Nunca he tenido a nadie así».
Sian empezó a darse cuenta de que había sido engañada. Cree que Cindy descubrió la fecha de nacimiento de Tilly a través de su publicación en Facebook y que sabía que Sian no exigiría una prueba de ADN por miedo a romper la relación.
Sian sospecha que el novio maltratador mencionado por Cindy probablemente tampoco existía. Así, las 150 libras enviadas fueron dinero perdido.
Tras un año de esperanza y espera, Sian está solicitando volver al registro de contacto de adopción. Su búsqueda de Tilly aún continúa.
La madre ahora teme ser engañada de nuevo. Incluso le preocupa no poder confiar en la verdadera Tilly si llegara a aparecer.
«Esta historia destruyó por completo mi confianza en las personas», dijo Sian.
…