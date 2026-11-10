La economía iraní está al borde del colapso histórico debido a años de sanciones internacionales, estrictas restricciones financieras y una hiperinflación fuera de control. La moneda nacional, el rial, ha perdido casi por completo su poder adquisitivo. En el mercado negro informal, el tipo de cambio de un dólar estadounidense superó el umbral psicológico de 1,4 millones de riales, convirtiendo oficialmente a esta unidad monetaria en la más barata del planeta.

En videos que circulan por las redes sociales, se puede ver a ciudadanos tirando fajos de billetes como si fueran basura o arrojándolos a los contenedores en señal de protesta simbólica. Esta escena se ha convertido en una manifestación abierta de la profunda desesperación y la ira que crecen entre millones de habitantes.

Billete de 10 millones y un valor real de 7 dólares

Para cubrir el déficit en la circulación monetaria y aliviar la escasez de efectivo, el Banco Central de Irán se vio obligado a emitir el billete más grande en la historia del país: 10 millones de riales Sin embargo, el valor real en el mercado de este billete, que parece astronómico en cifras, se estima en solo unos 7 dólares estadounidenses.

El gobierno intentó reducir la presión psicológica eliminando cuatro ceros de la moneda y pasando gradualmente al nuevo sistema «toman». Pero la denominación, realizada sin reformas económicas reales ni flujo de divisas extranjeras, no pudo frenar el ritmo de la depreciación.

Indicador económico Situación actual y cifras Impacto social Tipo de cambio del dólar en el mercado negro 1 USD > 1 400 000 riales La moneda nacional cayó al estatus de la más barata del mundo Inflación alimentaria Más del 120 por ciento El costo de la canasta básica diaria se ha multiplicado Cobertura del salario mínimo El salario mensual no cubre ni el 40 por ciento de las necesidades Gran parte de la población ha caído bajo el umbral de la pobreza Billete más grande Billete de 10 millones de riales Valor real en el mercado internacional de solo ~7 dólares Evaluación del FMI La recesión más profunda en Oriente Medio Crecimiento económico y producción congelados

«Cuando el papel moneda se vuelve más barato que el costo del papel en el que está impreso, el sistema bancario se paraliza. La gente se ve obligada a llevar dinero en bolsas para hacer sus compras diarias».

Presión de sanciones, escasez de recursos y protestas masivas

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía iraní atraviesa un período de declive mucho más grave que cualquier otro país de la región de Oriente Medio. Las severas restricciones impuestas por Estados Unidos a las exportaciones de petróleo iraní y a las transacciones bancarias internacionales han cortado las principales fuentes de ingresos del tesoro público.

A la depreciación monetaria se suman los cortes en el suministro de electricidad y agua potable, lo que ha colmado la paciencia de la población. Actualmente, continúan las protestas económicas a gran escala contra el aumento injustificado de los precios y la precariedad social en las principales ciudades del país.

¿Cree usted que, si no se levantan las sanciones externas, el gobierno iraní podrá salvar la moneda nacional del desastre mediante recursos internos y la denominación? Dé su opinión en los comentarios.