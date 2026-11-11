El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, instó a los ciudadanos del país a abandonar el uso excesivo de palabras árabes como «insha'Allah» y «alhamdulillah» en favor de las expresiones tradicionales en lengua kazaja. El jefe de Estado hizo esta declaración durante su discurso en el X congreso de la Sociedad Internacional «Qazaq tіlі», celebrado el 10 de noviembre de 2026 en Astaná.

La tendencia a la «arabización» del idioma y la preocupación del presidente

En su discurso, Kassym-Jomart Tokayev expresó su preocupación por ciertos procesos crecientes en la sociedad respecto al idioma y la cultura. Según él, se ha vuelto habitual en la vida cotidiana reemplazar conceptos religiosos y espirituales kazajos auténticos por sus equivalentes árabes. El presidente subrayó que la necesidad vital de tales cambios artificiales plantea serias dudas.

«Somos kazajos, no árabes», — declaró Kassym-Jomart Tokayev.

Por ello, se señaló que es apropiado utilizar en el discurso cotidiano los equivalentes nacionales profundamente arraigados en el idioma del pueblo durante siglos en lugar de las expresiones árabes. En particular:

En lugar de «Insha'Allah» — «Qұday qalasa» (Si Dios quiere);

En lugar de «Alhamdulillah» — «Qұdayg‘a shүkіr» (Gracias a Dios), se enfatizó que es más natural usar estas expresiones.

Iniciativas y orientaciones del congreso Detalles de los objetivos y medidas principales Problema principal planteado Proliferación excesiva del léxico árabe en el discurso cotidiano Expresiones recomendadas «Qұday qalasa» y «Qұdayg‘a shүkіr» en lugar de «Insha'Allah» y «alhamdulillah» Enfoque científico Involucrar a lingüistas y académicos para estudiar profundamente estas tendencias lingüísticas Control a nivel estatal Creación de un grupo de expertos especial bajo la coordinación de la Administración Presidencial de la República de Kazajistán

«Preservar la identidad nacional y la pureza del idioma es una de las tareas prioritarias de cada sociedad».

Rol de los lingüistas y académicos y grupo de expertos especial

El jefe de Estado señaló que estos procesos lingüísticos complejos y delicados no deben limitarse a discusiones superficiales. En este sentido, los principales académicos y lingüistas del país deben expresar sus opiniones profesionales y científicamente fundamentadas.

Para regular los procesos lingüísticos de manera racional y cualitativa a escala nacional, se propuso crear un grupo de expertos especial. Las actividades y la coordinación de este grupo serán aseguradas directamente por la Administración Presidencial de la República de Kazajistán. Esta iniciativa busca plenamente preservar la pureza original del idioma kazajo y proteger los valores nacionales y la identidad cultural.

En su opinión, ¿qué tan importante es el uso de expresiones nacionales y tradicionales en la comunicación diaria para preservar la naturaleza original del idioma? ¡Deje su opinión en los comentarios!