Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

La plataforma móvil Playmatch, creada para los apasionados del fútbol en Uzbekistán, reúne en una sola aplicación la búsqueda de campos, la convocatoria de jugadores, la formación de equipos y el seguimiento de resultados. A través de la plataforma, los usuarios pueden encontrar campos de fútbol en su ciudad mediante un mapa, comparar precios y reseñas, y reservar horarios disponibles en pocos clics.

Jugar al fútbol es fácil, pero organizarlo no siempre lo es

La idea de jugar al fútbol con amigos suele surgir rápidamente. Pero luego comienzan las preguntas de siempre: ¿quién viene?, ¿qué campo está libre?, ¿cuánto cuesta?, ¿cuánta gente se ha unido? y ¿quién arma los equipos?

A menudo, este proceso implica decenas de llamadas, largas conversaciones en mensajeros y cambios de último minuto. Algunos jugadores confirman su asistencia, pero no aparecen el día del partido. A veces, el interés del encuentro decae rápidamente porque el nivel de los equipos no está equilibrado.

Playmatch ofrece una solución sencilla y clara a estos problemas. Desarrollada como la aplicación de fútbol de Uzbekistán, la plataforma unifica en un solo sistema los viejos dolores de cabeza: «¿quién viene?, ¿qué campo?, ¿con quién juego?, ¿cómo se dividen los equipos?»

Encontrar y reservar campos de fútbol en el mapa

Con Playmatch, no es necesario buscar en diversas páginas o números de teléfono para reservar un campo de fútbol. El usuario ve los campos cercanos en el mapa, compara precios, horarios disponibles y reseñas de otros jugadores.

Una vez elegido el campo y la hora, el proceso de reserva en línea se realiza en pocos pasos. Esto permite al usuario ahorrar tiempo y al dueño del campo gestionar las reservas de forma ordenada.

Reunir al equipo y confirmar la asistencia

El proceso de reunir un equipo de fútbol también se simplifica con Playmatch. Una vez creado el partido grupal, los participantes eligen la respuesta «Voy» o «No voy». El organizador puede seguir en tiempo real cuántos jugadores asistirán.

Las notificaciones push recuerdan a los jugadores que la hora del encuentro se acerca. Como resultado, disminuyen los olvidos de último minuto y las clásicas preguntas de «¿había fútbol hoy?»

Equipos equilibrados mediante AI

Una de las funciones principales de Playmatch es la formación de equipos justos mediante AI. El sistema propone alineaciones equilibradas en cuanto a fuerza, teniendo en cuenta el rating de los jugadores y su posición en el campo.

Los usuarios pueden utilizar tres modos. El modo automático adapta los equipos a la capacidad del campo. En el modo «Tamaño del equipo», se puede elegir el formato 5x5, 6x6 o 7x7. El modo «Número de equipos» divide a los participantes en la cantidad de equipos especificada.

Este enfoque evita que todos los jugadores fuertes queden de un lado y una alineación aleatoria del otro.

Rating, estadísticas y logros futbolísticos

En la plataforma, cada jugador construye su historial futbolístico. Se registran goles, asistencias, participación en partidos, asistencia y otros resultados. Los jugadores pueden evaluarse mutuamente después del encuentro.

El sistema de rating y logros proporciona motivación adicional para jugar regularmente, mejorar y aumentar la actividad en el campo.

Playmatch B2B para dueños de campos

En el ecosistema de Playmatch, existe también la aplicación PlaymatchB2B para los propietarios de campos de fútbol. A través de ella, pueden gestionar reservas, monitorear horarios ocupados, analizar la actividad de los clientes y ver estadísticas de ingresos.

Esta solución simplifica la gestión diaria para los dueños de los campos, ayuda a reducir los tiempos vacíos y sistematiza el trabajo con los clientes.

«Nuestro objetivo no es simplemente crear un servicio de reserva de campos. A través de Playmatch, queremos digitalizar la cultura del fútbol amateur en Uzbekistán, uniendo a futbolistas y dueños de campos en un sistema único y conveniente», afirma el equipo de Playmatch.

Playmatch es totalmente gratuito para los jugadores y está disponible en dispositivos iOS y Android. Se puede descargar la aplicación a través de App Store o Google Play, conocer sus funciones y elegir la versión adecuada visitando la página especial de Playmatch.

Sitio oficial: https://playmatch.uz

Descargar aplicación: https://playmatch.uz/app/b2c/

Descarga Playmatch, encuentra el campo de fútbol más cercano, reúne a tus amigos y organiza el próximo partido en pocos pasos. Ahora puedes dejarle al app las preguntas de «¿Quién viene?», «¿Qué campo está libre?» y «¿Cómo nos dividimos los equipos?»