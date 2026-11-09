¿Por qué los árabes? ¿Por qué el Islam no comenzó en Roma, China u otros imperios?

Una pregunta preocupa a menudo a quienes se interesan por la historia del Islam: ¿Por qué el último profeta, Muhammad (s.a.w.), fue enviado precisamente a los árabes? ¿Por qué no a los turcos, al entonces poderoso Imperio romano o a China, pionera en las ciencias?

Algunos podrían pensar: «¿Fue porque Allah amaba más a los árabes?». Pero el Sagrado Corán rechaza categóricamente esta idea: «El más noble de vosotros ante Allah es el más piadoso» (Al-Huyurat, 13). Nuestro Profeta (s.a.w.) también enfatizó en su sermón de despedida: «Un árabe no tiene superioridad sobre un no árabe, excepto por la piedad», afirmó.

Entonces, ¿por qué el último mensaje divino enviado a toda la humanidad comenzó en una ciudad en el corazón del desierto?

El mapa del mundo en el año 610: ¿Cuál era el estado del planeta?

Para comprender este misterio, basta con observar el panorama político y espiritual del mundo en el año 610 d.C.:

Los imperios bizantino y persa: Las dos superpotencias de la época estaban agotadas por guerras sangrientas que duraban décadas. Los teólogos bizantinos, por su parte, estaban atrapados en el torbellino de debates filosóficos y conflictos sobre la naturaleza de Jesús (a.s.);

Europa: No había un Estado unificado; las guerras internas y la fragmentación tribal estaban en su apogeo. Países hoy desarrollados como Noruega estaban divididos en decenas de pequeños reinos salvajes;

El Imperio chino: El emperador, considerado el «Hijo del Cielo», había enviado un ejército de un millón de hombres a Corea. Según los relatos, solo 2,700 hombres de 300,000 regresaron vivos;

El continente americano: Los gobernantes mayas se proclamaban dioses sagrados, y las ciudades estaban ocupadas saqueándose mutuamente;

El sufrimiento común del mundo: Dondequiera que se mirara en el globo, alguien se había interpuesto artificialmente entre el hombre y el Creador: reyes, sacerdotes, castas religiosas o ídolos.

Fue en esta época cuando la respuesta surgió de una ciudad del desierto que no tenía palacio real, ni ejército profesional, ni clase sacerdotal dominante: «Di: Él es Allah, el Único» — una conexión directa con el Creador sin intermediarios.

4 razones principales expuestas por historiadores y eruditos

La génesis del mensaje islámico en la península arábiga encierra una inmensa sabiduría:

Un pueblo analfabeto y la ausencia de dudas: Los árabes de esa época no tenían escuelas, sistemas filosóficos complejos ni fuentes escritas antiguas. Esto protegió las revelaciones recibidas por el Profeta (s.a.w.) contra las acusaciones de haber sido «copiadas de filosofías anteriores». Como dice el Corán: «No recitabas antes de esto ningún libro ni lo escribías con tu mano derecha. De lo contrario, quienes niegan la verdad habrían tenido dudas» (Al-Ankabut, 48); La oración de Ibrahim e Ismaïl (a.s.) hecha siglos antes: Al erigir los muros de la Kaaba, Ibrahim e Ismaïl (a.s.) suplicaron al Creador: «Señor, envía entre ellos un mensajero de ellos mismos». Siglos después, Allah respondió a esta oración revelando estas mismas palabras: «Él es quien envió entre los analfabetos a un mensajero de ellos mismos»; La potencia inigualable de la lengua árabe: Los árabes eran un pueblo apasionado por el arte oratorio, la poesía y la elocuencia, orgullosos de su lengua. El Corán se dirigió a ellos a través de su campo de excelencia —la palabra— mostrándoles el milagro de la elocuencia. A modo de comparación: hoy, un lector angloparlante no puede entender un poema escrito en su lengua hace 1400 años sin traducción, mientras que la lengua árabe, gracias al Corán, se ha mantenido perfectamente preservada sin perder su forma durante 14 siglos; La posición geopolítica y estratégica de La Meca: La Meca era desde hacía mucho tiempo el cruce comercial y espiritual de toda Arabia. Cada año, durante la peregrinación, todas las tribus se reunían allí. El Mensajero (s.a.w.) utilizó esta oportunidad para visitar a las tribus una por una. Gracias a este centro estratégico, en menos de un siglo, esta enseñanza se propagó con fuerza desde las fronteras de España hasta los confines de China.

Sabiduría: La luz se propaga más lejos en la oscuridad

Allah es Quien mejor sabe a quién confiar Su mensaje. No encendió Su luz divina en los palacios más lujosos, sino en el desierto más oscuro y remoto. Porque una luz que brilla en la oscuridad absoluta es visible a la mayor distancia.