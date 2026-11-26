Se anuncian los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Al 26 de noviembre de 2026, los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max según las diferentes capacidades de almacenamiento, colores y configuraciones de tarjeta SIM son los siguientes.
Versión eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: 1520 $
• Black: 1540 $
• Glacier: 1530 $
• Silver: 1530 $
iPhone 18 Pro, 512 GB:
• Burgundy: -1870
• Black: -1870
• Glacier: -1870
• Silver: -1870
iPhone 18 Pro, 1 TB:
• Burgundy: -
• Black: -
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: 1690 $
• Black: 1730 $
• Glacier: -1750
• Silver: -1750
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: -
• Black: -
• Glacier: -
• Silver: -
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: -
• Black: 2700
• Glacier: -
• Silver: -
Versión SIM + eSIM
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: 1,620 $
• Black: 1650 $
• Glacier: 1600 $
• Silver: 1630 $
iPhone 18 Pro, 512 GB:
• Burgundy: 1920 $
• Black: 1920 $
• Glacier: 1920 $
• Silver: 1930 $
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: 1,790 $
• Black: 1,790 $
• Glacier: 1,790 $
• Silver: 1,790 $
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: 2110 $
• Black: 2050 $
• Glacier: 2,070 $
• Silver: 2,070 $
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: 2800 $
• Black: 2800 $
• Glacier: 2800 $
• Silver: 2800 $
iPhone 18 Pro Max, 2 TB:
• Burgundy: 3,500 $
• Black: 3,500 $
• Glacier: 3500
• Silver: 3500
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