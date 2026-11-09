Un postre cubierto de oro de 22 quilates despierta el interés de los compradores en Turquía

En una tienda de comestibles en la ciudad de Amasya, Turquía, un postre inusual está atrayendo la atención de los clientes. Se trata de una delicia turca decorada con polvo de oro comestible de 22 quilates. Se vende a 10 000 liras turcas por kilogramo.

Preparado con almendras, pistachos y grosellas, este postre destaca también por su apariencia. La parte superior de la delicia está cubierta con polvo de oro apto para consumo alimentario.

Según el dueño de la tienda, Selim Kaya, se utilizan un total de 5 gramos de oro de 22 quilates para preparar 50 kilogramos de delicias. El precio del postre se ha fijado en 10 000 liras por kilogramo. Lo más curioso es que cada visitante puede probarlo gratis, independientemente de si lo compra o no.

Sin embargo, el precio del inusual postre no ha sido del agrado de todos los residentes locales. Algunos clientes lo consideran demasiado caro y señalan que no es fácil comprar este tipo de delicia.

Como dato, en esta tienda se venden otras 66 variedades de delicias turcas. Sus precios oscilan entre las 500 y las 3 000 liras por kilogramo, dependiendo de los ingredientes.