Un postre cubierto de oro de 22 quilates despierta el interés de los compradores en Turquía

·4·Mundo
Un postre cubierto de oro de 22 quilates despierta el interés de los compradores en Turquía

En una tienda de comestibles en la ciudad de Amasya, Turquía, un postre inusual está atrayendo la atención de los clientes. Se trata de una delicia turca decorada con polvo de oro comestible de 22 quilates. Se vende a 10 000 liras turcas por kilogramo.

Preparado con almendras, pistachos y grosellas, este postre destaca también por su apariencia. La parte superior de la delicia está cubierta con polvo de oro apto para consumo alimentario.

Según el dueño de la tienda, Selim Kaya, se utilizan un total de 5 gramos de oro de 22 quilates para preparar 50 kilogramos de delicias. El precio del postre se ha fijado en 10 000 liras por kilogramo. Lo más curioso es que cada visitante puede probarlo gratis, independientemente de si lo compra o no.

Sin embargo, el precio del inusual postre no ha sido del agrado de todos los residentes locales. Algunos clientes lo consideran demasiado caro y señalan que no es fácil comprar este tipo de delicia.

Como dato, en esta tienda se venden otras 66 variedades de delicias turcas. Sus precios oscilan entre las 500 y las 3 000 liras por kilogramo, dependiendo de los ingredientes.

TurquíaAmasyaDelicia TurcaSelim KayaGastronomía
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Paseo sobre oro: el primer paso de peatones del mundo en oro puro de 24 quilates abre en DubáiPaseo sobre oro: el primer paso de peatones del mundo en oro puro de 24 quilates abre en Dubái27 octubre 09:48¿Cómo se forman las sombras de colores? Un experimento sencillo despierta interés en Internet¿Cómo se forman las sombras de colores? Un experimento sencillo despierta interés en InternetHoy 12:49«Ucrania tomará otra forma»: Trump sobre el fin de la guerra, las nuevas fronteras y el acuerdo«Ucrania tomará otra forma»: Trump sobre el fin de la guerra, las nuevas fronteras y el acuerdoHoy 12:01¿Cambiará el orden mundial?: ¿Qué quiere negociar Trump con Putin y Xi Jinping?¿Cambiará el orden mundial?: ¿Qué quiere negociar Trump con Putin y Xi Jinping?Hoy 11:56El futuro de la humanidad en el espacio: la NASA lanza una convocatoria para vivir y trabajar en la LunaEl futuro de la humanidad en el espacio: la NASA lanza una convocatoria para vivir y trabajar en la LunaHoy 11:30¿Por qué los árabes? ¿Por qué el Islam no comenzó en Roma, China u otros imperios?¿Por qué los árabes? ¿Por qué el Islam no comenzó en Roma, China u otros imperios?Hoy 09:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol