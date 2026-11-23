Habitante de las regiones arenosas del centro de Argentina, el «pichiciego menor» (Pink Fairy Armadillo) destaca por su aspecto inusual y su extrema rareza. Este diminuto animal es el representante más pequeño de la familia de los armadillos y pasa la mayor parte de su vida bajo tierra.

La longitud de su cuerpo es de solo 9 a 15 centímetros y pesa aproximadamente 100 gramos. A pesar de su pequeño tamaño, el pichiciego menor es muy hábil cavando. Con las uñas grandes y fuertes de sus patas delanteras, excava rápidamente la arena y se mueve bajo tierra. Al sentir peligro, puede enterrarse en pocos segundos y desaparecer de la vista.

El aspecto más llamativo del animal es su armadura de color rosa pálido que cubre su espalda. A diferencia de otros armadillos, es delgada y flexible. Los vasos sanguíneos situados cerca de la superficie de la piel le dan su tono rosado. Esta estructura única es fundamental para la adaptación del animal a su estilo de vida subterráneo.

El pichiciego menor es principalmente activo durante la noche. Se alimenta de pequeños invertebrados como hormigas, larvas de insectos, lombrices de tierra y caracoles. Se desplaza a través de túneles bajo la arena en busca de alimento.

Sin embargo, es muy difícil encontrar a este mamífero único en la naturaleza. Debido a que pasa mucho tiempo bajo tierra y es sensible a los cambios ambientales, ha sido poco estudiado por los científicos. La reducción de su hábitat natural, la expansión de las actividades agrícolas y los ataques de animales domésticos representan graves amenazas para su vida.