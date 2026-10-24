¿Se puede prescindir de análisis costosos? Descubrimiento importante en los yacimientos de Siberia Occidental

Investigadores de la Universidad Gubkin de Petróleo y Gas de Rusia han desarrollado un nuevo enfoque científico que permite reducir significativamente los costes de evaluación y estudio de los yacimientos de gas natural.

Según las estimaciones de los autores, « tornado » gracias a la aplicación de un método de análisis matemático llamado, es posible ahorrar anualmente en un solo yacimiento entre 30 y 300 millones de rublos. Los resultados del trabajo científico se publicaron en la revista especializada «Geología, geofísica y explotación de yacimientos de petróleo y gas».

¿Por qué la evaluación de yacimientos es excesivamente costosa?

Para predecir el volumen de materias primas que se pueden extraer de los yacimientos de gas, los ingenieros utilizan complejos modelos informáticos digitales:

Cientos de indicadores complejos: El uso de tales modelos requiere muchos parámetros, como la porosidad de las rocas subterráneas, la permeabilidad, la presión de capa y las propiedades físico-químicas del agua;

Costosos estudios de laboratorio: La recopilación de estos datos implica la perforación de nuevos pozos, la obtención de muestras de núcleos de roca y la realización de análisis de laboratorio que requieren mucho tiempo;

La pregunta principal: Los científicos justificaron científicamente si es necesario o no estudiar todos los indicadores con la misma profundidad en cada yacimiento para optimizar los costes.

¿Qué es el análisis «Tornado» y cómo funciona?

Los científicos estudiaron en profundidad los datos de 66 grandes yacimientos de gas en la región de Siberia Occidental y probaron un algoritmo especial:

Diagramas de torbellino: El método no está relacionado con un desastre natural: los resultados del análisis se muestran visualmente en diagramas que parecen un torbellino de tornado. Los factores que tienen el mayor impacto en la previsión de extracción de gas se marcan con bandas anchas, distinguiéndolos de los factores secundarios;

Enfoque individual según la capa: Artyom Yeliseyev, participante del proyecto, explica que si el movimiento del agua a presión es determinante en las capas cenomanienses poco profundas y porosas, es más importante conocer qué capas están involucradas para evaluar correctamente el volumen real de gas y la extracción en las capas hauterivienses más densas y profundas;

Clasificación precisa: Como resultado, se formó un algoritmo preciso para cada yacimiento individual, determinando qué mediciones deben realizarse y cuáles pueden cancelarse o reducirse sin disminuir la calidad de la previsión.

Software nacional y planes futuros

Durante el estudio, también se probaron programas informáticos locales creados en Rusia, demostrando que su velocidad y precisión de cálculo no son inferiores a las alternativas extranjeras.

Actualmente, los científicos están trabajando en la adaptación de este método a los yacimientos de otras regiones. Los expertos destacan que el ahorro de 30 a 300 millones de rublos es una previsión teórica basada en cálculos preliminares, y que la eficacia práctica dependerá de la correcta planificación del estudio del yacimiento.