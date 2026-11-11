¡Una mujer que dio a luz a cuatro niños a la vez en Kazajistán recibió una casa como regalo!

En la región de Jetisu, Kazajistán, Almira Bekeyeva, de 31 años, dio a luz a cuatro niños a la vez. La familia ya tenía tres hijos, por lo que ahora son padres de siete. Con motivo de este feliz acontecimiento, se le regaló a la familia un apartamento de tres habitaciones en la ciudad de Saryozek.

Los bebés nacieron prematuramente el 24 de septiembre, a las 31 semanas de gestación. Por ello, los médicos realizaron una cesárea. Los niños fueron nombrados Arlan, Arsylan, Alikhan y Amirkhan.

Debido a que el embarazo fue complicado, Almira estuvo bajo supervisión médica desde la semana 23. Tras el parto, la familia permaneció un tiempo en el hospital debido a que los bebés requerían cuidados médicos especiales. Ahora, la madre y los niños ya pueden regresar a casa.

Almira cuenta que la noticia de que esperaba cuatro hijos a la vez fue una sorpresa inesperada. Esta noticia le trajo una gran alegría mezclada con algo de preocupación. Especialmente, esperaba con ansias el primer encuentro de sus hijos mayores con sus hermanitos.

« Extraño mucho a mis hijos mayores. Deseo abrazarlos y ver cómo conocen a sus hermanitos por primera vez», dice Almira.

Al regresar a la región de Jetisu, la población local les dio una cálida bienvenida. Además, se les entregaron las llaves de un apartamento de tres habitaciones en un complejo residencial moderno de Saryozek.