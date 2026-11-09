Vladimir Putin, quien ha dirigido Rusia durante un cuarto de siglo, mantiene su vida personal como uno de los secretos de Estado mejor guardados. Aunque admite en sus apariciones que tiene familia y nietos, nunca revela sus nombres, campos de actividad o lugares de residencia.

Sin embargo, investigaciones internacionales y fuentes abiertas muestran que la vida del líder del Kremlin no se limita a un solo matrimonio oficial. El árbol genealógico de Putin incluye, además de su esposa oficial, a otras dos mujeres y un total de cinco hijos. Entre ellos, una campeona olímpica nacida en Taskent.

Matrimonio oficial: un divorcio histórico anunciado tras un ballet

El único matrimonio oficial de Vladimir Putin fue con Liudmila Shkrebneva, quien trabajaba como azafata; vivieron juntos durante 30 años.

Divorcio televisado: En 2013, tras una función de ballet, la pareja anunció en directo el fin de su matrimonio. Más tarde, Liudmila se casó con un empresario mucho más joven, y su paradero actual sigue siendo desconocido.

Hija mayor — Maria Vorontsova: Médico endocrinóloga, candidata en ciencias médicas, enseña en la Universidad Estatal de Moscú. Se casó con el empresario holandés Jorrit Faassen.

Hija menor — Katerina Tikhonova: En su juventud, participó en competiciones internacionales de rock acrobático. Actualmente dirige el Instituto de Inteligencia Artificial (fundación Innopraktika) de la Universidad Estatal de Moscú. Se casó con uno de los multimillonarios más jóvenes de Rusia, Kirill Shamalov (hijo de Nikolái Shamalov, amigo de Putin), pero posteriormente se divorciaron.

Nietos secretos: Putin ha confirmado que tiene nietos, pero mantiene su número en secreto. Solo mencionó una vez que uno de ellos hablaba chino con fluidez.

La campeona de Taskent: Alina Kabaeva y la residencia junto al lago

Otra rama del árbol genealógico está estrechamente ligada a Taskent:

Raíces en la capital: Nacida en Taskent en 1983, Alina Kabaeva creció en una familia de deportistas. Su padre, Marat Kabaev, jugó en el club de fútbol Pakhtakor, mientras que su madre formó parte del equipo nacional de baloncesto de Uzbekistán.

De la Olimpiada al imperio mediático: Tras convertirse en campeona mundial y olímpica de gimnasia rítmica, Kabaeva entró en la política. Actualmente es presidenta del consejo de administración del «Grupo Mediático Nacional», el mayor holding mediático de Rusia.

Dos hijos — Ivan y Vladimir: Según investigaciones, Alina Kabaeva tiene dos hijos de Putin, llamados Ivan y Vladimir. Los niños son criados en una residencia presidencial secreta junto al lago Valdái, totalmente alejados de la vista pública. Putin nunca los ha reconocido oficialmente.

De limpiadora de tienda al imperio: Svetlana Krivonogikh y Elizaveta

La tercera rama del árbol genealógico se vincula con su antigua pareja de San Petersburgo, Svetlana Krivonogikh:

Riqueza inesperada: Nacida en una familia pobre y habiendo trabajado como limpiadora en una tienda en su juventud, esta mujer se convirtió inesperadamente en accionista del banco «Rossiya», propietaria de yates de lujo y de la famosa estación de esquí «Igora» en Sochi (es notable que la boda de Katerina, hija de Putin, tuvo lugar en este complejo).

Elizaveta (Luiza Rozova), nacida sin padre: En el certificado de nacimiento de Elizaveta, nacida en 2003, no figura el nombre del padre, solo el patronímico «Vladimirovna». Pocas semanas después del nacimiento de la niña, la familia se convirtió en propietaria de una vivienda de lujo en Mónaco. Periodistas Cuando encontraron a Elizaveta en París y le preguntaron por su padre, ella respondió: «¿Qué tiene eso que ver conmigo?» — declaró.

El árbol genealógico de Putin: ¿Quién es quién?

Persona Estatus Actividad / Situación actual Hijos Vladimir Putin Jefe de Estado Presidente de Rusia 5 hijos (oficiales y no oficiales) Liudmila Shkrebneva Exesposa (30 años de matrimonio) Divorciada en 2013, vuelta a casar Maria Vorontsova (médico), Katerina Tikhonova (directora de IA) Svetlana Krivonogikh Relación no oficial en San Petersburgo Accionista de banco y complejos turísticos, multimillonaria Elizaveta Vladimirovna (Luiza Rozova) Alina Kabaeva Campeona olímpica nacida en Taskent Directora del «Grupo Mediático Nacional» Ivan y Vladimir (viven en una residencia secreta)

¿Por qué no se revelan al público las verdades sobre la familia?

¿Por qué Vladimir Putin no revela al público a su familia, ni siquiera el número de sus nietos?

Los analistas explican esto mediante dos factores principales: el primero es que, como exoficial del KGB, prioriza la seguridad y desea proteger a su familia de presiones geopolíticas y sanciones; el segundo es mantener ante la opinión pública rusa la imagen política de un «líder solitario que ha dedicado toda su vida y su ser al Estado».