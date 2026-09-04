La asociación energética estratégica entre Rusia y China alcanza una nueva etapa. Durante la reunión de la comisión intergubernamental en el Foro Económico Oriental (EEF-2026) en Vladivostok, se anunció oficialmente la finalización de la sección transfronteriza del nuevo gasoducto hacia el Lejano Oriente. El lanzamiento de estas nuevas redes, que suministrarán gas ruso a la mayor economía de Asia, tiene como objetivo elevar los volúmenes de exportación a niveles récord.

Ruta del Lejano Oriente: plena capacidad y nuevos volúmenes para 2027

El nuevo proyecto de gasoducto ocupa un lugar clave en el balance energético de ambos países:

Construcción finalizada: Las complejas obras de construcción en la sección transfronteriza del gasoducto han concluido por completo;

Fecha de puesta en marcha: El objetivo principal es establecer el suministro de gas natural a plena capacidad para 2027;

12 mil millones de m³ adicionales: A través de esta nueva ruta, se exportarán anualmente entre 10 y 12 mil millones de metros cúbicos adicionales de «gas azul» a China.

De la «Fuerza de Siberia» a la «Riqueza de Siberia»: análisis de las grandes arterias gasíferas

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, al exponer las perspectivas de cooperación en la reunión de la comisión, señaló que el diálogo sobre nuevas rutas continúa:

«Estamos preparando activamente la puesta en marcha de la ruta del Lejano Oriente y continuamos el diálogo sobre otras direcciones prometedoras para el suministro de gas ruso a China, incluido el proyecto “Fuerza del Baikal”», dijo Alexander Novak.

También se observa una mayor actividad en otros grandes proyectos energéticos entre ambos países:

«Fuerza de Siberia 1» (ruta actual): El volumen de suministro a través de esta red se está incrementando constantemente, pasando de 38 a 44 mil millones de metros cúbicos anuales;

«Riqueza de Siberia» (anteriormente «Fuerza de Siberia 2»): Las partes han acelerado la firma de los contratos comerciales definitivos para este colosal proyecto, con capacidad para transportar 50 mil millones de metros cúbicos de gas al año a través de Mongolia. El memorando con fuerza legal para esta ruta se firmó en 2025.

Resultados de 2026 y el hito histórico de los 100 mil millones de m³

La política gasífera de Rusia en dirección al este está reconfigurando el mapa del mercado global:

Indicador de 2026: Para finales de año, el volumen total de gas que Rusia suministrará a China a través del gasoducto «Fuerza de Siberia 1» y el sistema de tránsito de Kazajistán será de aproximadamente 50 mil millones de metros cúbicos ;

Potencial futuro: Una vez que todas las nuevas rutas orientales («Lejano Oriente» y «Riqueza de Siberia») operen a plena capacidad, se espera que las exportaciones anuales de gas de Rusia a China alcancen un total de 100 mil millones de metros cúbicos.

Para Moscú, volcado hacia el mercado asiático tras las pérdidas en el mercado europeo, estas infraestructuras servirán como pilar fundamental de su seguridad económica a largo plazo.

¿Cree que el giro total de Rusia hacia el mercado chino aumentará la dependencia económica de Pekín a largo plazo o es una alianza geopolítica de beneficio mutuo? ¿Cómo afectarán estos proyectos al potencial de tránsito y a la política de gas de los países de Asia Central? Asia Central ¡Deje sus opiniones en los comentarios!