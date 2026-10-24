Un agricultor egipcio descubre estatuas de faraones de 3000 años de antigüedad en su terreno

En Egipto, un agricultor común se encontró con un hallazgo histórico inesperado mientras cavaba en su terreno. En sus tierras se encontraron fragmentos de estatuas del faraón Ramsés II con más de 3000 años de historia.

Se informó que el agricultor notó primero una piedra con jeroglíficos y dio aviso a los arqueólogos. Durante las excavaciones posteriores, se descubrió una cabeza de estatua de 1,6 metros y otro fragmento de estatua de 2,4 metros de largo.

La importancia histórica del hallazgo es altamente valorada. Ramsés II es uno de los faraones más famosos del Antiguo Egipto y gobernó en el siglo XIII a.C.

Curiosamente, por haber encontrado los monumentos históricos y reportarlos a las autoridades correspondientes, el agricultor y su esposa fueron premiados con boletos para una peregrinación a La Meca.