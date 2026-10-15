Descubren restos de dos estatuas gigantes de Ramsés II en Egipto

Los restos de dos estatuas reales colosales, con una antigüedad de unos 3 000 años, fueron descubiertos en un pueblo de la región del delta del Nilo, en Egipto. Se ha confirmado que una de ellas representa al famoso gobernante del Antiguo Egipto, Ramsés II. La segunda estatua también podría pertenecer al mismo faraón. Así lo informaron Ahram Online y otros medios internacionales.

El hallazgo se produjo en el pueblo de Behbeit el-Hagar, situado a unos 100 kilómetros al norte de El Cairo. Un residente local notó un bloque de piedra con inscripciones mientras trabajaba en su terreno y dio aviso a las autoridades arqueológicas. Tras confirmar los expertos la antigüedad de la piedra, se iniciaron trabajos de excavación de rescate en la zona.

Durante las excavaciones se encontraron restos de estatuas y un bloque de granito rosa con inscripciones jeroglíficas. Uno de los hallazgos más notables es la cabeza de la estatua de Ramsés II, de aproximadamente 1,6 metros de altura. En ella, el faraón aparece representado con la doble corona, que simboliza la unificación del Alto y Bajo Egipto.

Según las estimaciones de los expertos, la estatua completa, junto con su base, medía aproximadamente 8,5 metros de altura.

La parte conservada de la segunda estatua mide cerca de 2,4 metros. Algunas de sus partes, incluidas las piernas y la parte inferior, se han perdido. A pesar de ello, se destaca que el rostro de la estatua se encuentra bien conservado.

Los jeroglíficos en el bloque de granito rosa contienen los títulos reales de Ramsés II. Estas inscripciones fueron fundamentales para determinar la relación de los hallazgos con el faraón.

Las autoridades egipcias elogiaron las acciones del residente local que identificó la piedra antigua y notificó a las agencias pertinentes. Actualmente, las excavaciones continúan en la zona. Los arqueólogos esperan que los nuevos hallazgos permitan determinar con mayor precisión la importancia de este lugar en la historia antigua.

Behbeit el-Hagar también es famoso por las ruinas del antiguo templo de Isis. Este complejo, construido principalmente con enormes bloques de granito, fue uno de los centros religiosos más importantes en periodos posteriores de la historia egipcia. Sin embargo, aún no se ha determinado la relación directa de las estatuas recién halladas con el templo.

Como dato, Ramsés II fue un representante de la XIX dinastía del Antiguo Egipto y gobernó entre los años 1279 y 1213 a.C. Es considerado uno de los faraones más famosos de la historia del país. Durante su reinado se construyeron numerosos templos, estatuas gigantes y monumentos arquitectónicos. Ramsés II también es conocido en la historia como Ramsés el Grande.