Elecciones presidenciales en Brasil: Lula da Silva, de 80 años, se lleva la victoria

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Elecciones presidenciales en Brasil: Lula da Silva, de 80 años, se lleva la victoria

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Brasil, el actual jefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a su rival, el senador conservador Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente Jair Bolsonaro), siendo reelegido para un cuarto mandato récord en la historia del país.

Según el Tribunal Superior Electoral (TSE) y agencias internacionales, tras una derrota inesperada en la primera vuelta, el actual mandatario revirtió la tendencia en una reñida ronda final, logrando una ventaja de casi 4,4 millones de votos.

La ronda decisiva y la distribución de votos

En una intensa competencia política en todo el país, las cifras finales quedaron de la siguiente manera:

  • La ventaja de Lula da Silva: El líder del Partido de los Trabajadores (PT), de centro-izquierda, obtuvo más de 64 millones de votos, alcanzando el 51,79 % (frente al 51,76 % en los conteos iniciales);

  • El resultado de Flávio Bolsonaro: El representante del Partido Liberal (PL) e hijo de Jair Bolsonaro obtuvo el 48,21 % (frente al 48,24 % en los datos iniciales);

  • Controversias en el proceso electoral: El horario de votación fue extendido dos horas por decisión de la Corte Suprema debido a problemas de transporte público y clima en ciertas regiones, lo que generó tensiones entre los equipos de campaña de ambos bandos.

Récord histórico y equilibrio regional

La nueva victoria de Luiz Inácio Lula da Silva tiene una gran importancia no solo para Brasil, sino para toda la política de América Latina:

  • Un resultado sin precedentes en la historia de Brasil: Lula se convirtió en el primer líder en la historia moderna de Brasil en ganar la presidencia tras quedar segundo en la primera vuelta, siendo elegido por cuarta vez;

  • Récord de edad: Lula da Silva, quien pronto cumplirá 81 años, rompió su propio récord como el jefe de Estado de mayor edad en gobernar el país en la era democrática;

  • Consecuencias geopolíticas: Brasil, la mayor economía de América Latina (PIB de 2,6 billones de dólares), junto con México, permanecerá bajo la influencia del bloque de centro-izquierda, manteniendo su camino político independiente en el equilibrio global de poder.

Esta victoria, lograda en un contexto de fuerte polarización, presenta desafíos complejos para la nueva administración, como asegurar la estabilidad económica y alcanzar consensos con las fuerzas parlamentarias.

Luiz Inácio Lula da SilvaElecciones presidenciales en BrasilFlávio BolsonaroPartido de los TrabajadoresPolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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