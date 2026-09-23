En Nueva York, los debates políticos generales en el marco del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU comenzaron con las críticas más agudas y severas en la historia de la diplomacia internacional. En su discurso de apertura, el Secretario General saliente de la ONU, António Guterres, condenó con una severidad sin precedentes las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania (Judea y Samaria). Aunque Guterres calificó el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 como un «acto terrorista atroz», admitió abiertamente que el número de víctimas y la escala de destrucción causadas por las operaciones militares israelíes en respuesta fueron la tragedia más terrible de su mandato: «En todos mis años como Secretario General de la ONU, nunca había visto tal nivel de muerte y destrucción».

Asimismo, calificó el desplazamiento forzado de palestinos y la construcción de nuevos asentamientos judíos como un «riesgo de limpieza étnica», instando a preservar el principio de «dos Estados para dos pueblos». El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el primer jefe de Estado en subir a la tribuna de la ONU tras el Secretario General, apuntó abiertamente contra el primer ministro israelí: «Las futuras generaciones de palestinos llevarán toda su vida la cicatriz del genocidio perpetrado por el gobierno de Netanyahu en Gaza».

¿Podrán estas firmes acusaciones de la comunidad internacional, pronunciadas desde la tribuna de la ONU, detener las operaciones militares de Israel? ¿Qué consecuencias tendrán las decisiones de la Corte Internacional de Justicia para el gobierno de Netanyahu, y podrá el problema palestino evitar la desaparición total?

«Confesión del Secretario General, riesgo de limpieza étnica y veredicto de Lula»: 5 puntos clave de la sesión de la ONU

Aspectos importantes de las declaraciones más impactantes pronunciadas desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU:

La declaración histórica de Guterres: El Secretario General de la ONU enfatizó que nunca había visto una escala de muerte y destrucción masiva como la de Gaza durante su mandato;

Riesgo de «limpieza étnica»: El desplazamiento forzado de palestinos en Cisjordania y la expansión de los asentamientos israelíes fueron calificados como limpieza étnica;

Acusación de genocidio por parte del líder brasileño: Luiz Inácio Lula da Silva calificó oficialmente las acciones del gobierno de Netanyahu como genocidio, describiéndolo como una herida profunda en el corazón de las generaciones;

Exigencia de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia: Se recordó que todas las partes deben cumplir estrictamente con las medidas cautelares emitidas por la Corte Internacional de Justicia de la ONU en el marco de la Convención sobre el Genocidio;

El principio de «dos Estados» al límite: Los diplomáticos declararon que la coexistencia de Estados palestino e israelí independientes es la única solución y que es crucial no perder esta oportunidad.

81º período de sesiones de la ONU: Comparación de las posiciones de António Guterres y Lula da Silva sobre Israel

Análisis de las evaluaciones de los líderes internacionales sobre la crisis en Oriente Medio:

Criterios y parámetros António Guterres (Secretario General de la ONU) Luiz Inácio Lula da Silva (Presidente de Brasil) Evaluación de las operaciones militares en Gaza «La escala de víctimas más terrible y sin precedentes de mi mandato» «Genocidio perpetrado por el gobierno de Netanyahu» Cisjordania y desplazamiento de población «Riesgo de expulsión de la población y limpieza étnica» Herida histórica de larga data infligida al pueblo palestino Reacción a las acciones de Hamás Condenó el ataque del 7 de octubre como un acto terrorista salvaje Oposición a la masacre de civiles y exigencia de proporcionalidad Derecho internacional y tribunales Obligación de cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de la ONU Acusación contra Israel por violar las normas internacionales de derechos humanos Modelo de paz Necesidad de preservar el principio de «dos Estados» Reconocimiento total de Palestina y cese de la agresión

Experticia en diplomacia internacional y geopolítica: ¿Por qué estos discursos son una trampa política seria para Israel?

Conclusiones de los analistas de seguridad global y expertos en derecho internacional:

El testamento político de Guterres: António Guterres, cuyo mandato llega a su fin, termina su servicio diciendo verdades abiertas a pesar de las precauciones diplomáticas; su afirmación «nunca había visto tal destrucción» es un juicio histórico pesado que quedará grabado para siempre en los archivos oficiales de la ONU;

La ira del «Sur Global» y Lula: Brasil tradicionalmente habla primero en la ONU; el hecho de que el presidente Lula acuse a Netanyahu de genocidio desde los primeros minutos significa que los países de América Latina, África y Asia (el Sur Global) están listos para oponerse firmemente a Occidente en la cuestión de Israel;

Corte Internacional de Justicia y presión jurídica: En el caso de genocidio examinado tras la demanda de Sudáfrica, tales declaraciones del Secretario General de la ONU y las referencias a las decisiones de la corte internacional sientan las bases para nuevas sanciones diplomáticas y financieras contra Israel;

El peligro del término «limpieza étnica»: Si antes solo se hablaba de Gaza, calificar ahora la expansión de los asentamientos en Cisjordania como «limpieza étnica» es un paso inmenso hacia la declaración de ilegalidad total de las acciones futuras de Tel Aviv.

Desde el primer día de la Asamblea General de la ONU, el gobierno israelí demostró estar bajo una presión de aislamiento político y moral sin precedentes en la escena internacional.

¿Cree que estas duras acusaciones del Secretario General de la ONU y del líder brasileño pueden influir en el cese de la guerra en la Franja de Gaza? ¿Qué opina del hecho de que las decisiones de las organizaciones internacionales y las advertencias sobre la «limpieza étnica» no detengan concretamente a los líderes israelíes? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este importante análisis sobre la crisis en Oriente Medio con todos sus amigos!