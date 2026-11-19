Putin tendió la mano a Xi Jinping, pero quedó en una situación incómoda (video)
El líder chino Xi Jinping puso al presidente ruso Vladimir Putin en una situación incómoda. Durante una ceremonia en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, cuando Putin le tendió la mano, el líder chino no respondió al saludo. Luego, durante la sesión de fotos, apartó al líder ruso de Donald Trump para hacer espacio a su esposa, Peng Liyuan. Los videos del incidente se difundieron en las redes sociales.
El incidente ocurrió el 18 de noviembre mientras los tres jefes de Estado y otros invitados se preparaban para una foto grupal. Al principio, Donald Trump saludó a Xi Jinping y a su esposa. Luego, Putin se acercó a ellos y les tendió la mano. En el video se observa que Xi Jinping no respondió a este gesto. Después, Putin estrechó la mano de Trump y mantuvo una breve conversación con él.
Posteriormente, durante el proceso de ubicación para la foto, Xi Jinping apartó a Putinde Trump para abrir espacio a su esposa, Peng Liyuan. Como resultado, Putin fue fotografiado en un lugar separado de los líderes de EE. UU. y China.
Cabe destacar que Xi Jinping recibió personalmente a Donald Trump en el aeropuerto de Shenzhen. Esto fue valorado como un gesto diplomático poco común, ya que el líder chino rara vez recibe a jefes de Estado extranjeros en el aeropuerto. Por su parte, Putin fue recibido por Cai Qi, miembro del Buró Político del Partido Comunista de China.
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