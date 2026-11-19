El líder chino Xi Jinping puso al presidente ruso Vladimir Putin en una situación incómoda. Durante una ceremonia en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, cuando Putin le tendió la mano, el líder chino no respondió al saludo. Luego, durante la sesión de fotos, apartó al líder ruso de Donald Trump para hacer espacio a su esposa, Peng Liyuan. Los videos del incidente se difundieron en las redes sociales.

El incidente ocurrió el 18 de noviembre mientras los tres jefes de Estado y otros invitados se preparaban para una foto grupal. Al principio, Donald Trump saludó a Xi Jinping y a su esposa. Luego, Putin se acercó a ellos y les tendió la mano. En el video se observa que Xi Jinping no respondió a este gesto. Después, Putin estrechó la mano de Trump y mantuvo una breve conversación con él.