Revelan información sobre el hijo que la hija de Putin habría tenido con Zelensky

Según las estimaciones de «Agentstvo», el hecho de que el documento se haya emitido casi un año después del nacimiento del niño podría estar relacionado con el deseo de la familia Putin de ocultar al público la información sobre el nacimiento del bebé.

Los documentos filtrados indican que Adrian Igorevich Tikhonov nació en el Hospital Clínico Central de la Administración Presidencial de Rusia. Su certificado de nacimiento fue emitido el 10 de julio de este año.

Según los datos de la publicación, el niño nació el 15 de agosto de 2025 en Moscú. Su padre probable es Igor Zelensky, ex director del Ballet Estatal de Baviera. El bebé lleva el apellido de su madre, Tikhonov, y no el de su padre.

Ha circulado información sobre el nacimiento de un hijo de Katerina Tikhonova, la hija menor del presidente ruso Vladimir Putin. El bebé ha sido llamado Adrian. Podría ser el cuarto nieto del líder ruso. Así lo informó la publicación «Agentstvo», basándose en filtraciones de registros del registro civil.

Además, Katerina Tikhonova participó principalmente de forma remota en eventos públicos durante el período previo al parto. En particular, unos meses antes del nacimiento de su hijo, dio un discurso por videoconferencia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

¿Qué se sabe sobre la relación entre Tikhonova y Zelensky?

Según el periódico «The Moscow Times», Katerina Tikhonova mantiene una relación con Igor Zelensky desde 2017. En aquel momento, Zelensky dirigía el Ballet Estatal de Baviera en Múnich.

De acuerdo con una investigación realizada por la publicación «Vajnie istorii», Tikhonova viajó a Múnich más de 50 veces en dos años. También realizó diversos viajes en compañía de Zelensky.

En diciembre de 2017, Katerina Tikhonova dio a luz a una hija llamada Elsa. Según la publicación «Proyekt», aunque la niña tomó el apellido de su padre al nacer, utilizó un pasaporte con el apellido de su madre para viajar al extranjero.

Anteriormente, la hija menor de Putin estuvo casada con el empresario Kirill Shamalov, hijo de Nikolai Shamalov, un viejo amigo de Putin y socio en la cooperativa «Ozero».

También han circulado datos sobre otros nietos de Putin.

Vladimir Putin ya había revelado anteriormente cierta información sobre sus nietos. En junio de 2017, anunció el nacimiento de su segundo nieto.

Según los informes, su hija mayor, Maria Vorontsova, tiene dos hijos. Roman nació en agosto de 2012 del empresario holandés Jorrit Faassen, y Andrey nació en abril de 2017 de Yevgeny Nagorny, gerente de la empresa «Novatek».

En junio de 2025, el presidente ruso habló por primera vez sobre una nieta que tiene una niñera de Pekín. Según diversas suposiciones, Putin se refería a Elsa, la hija de Katerina Tikhonova.

Además, existe información de que los hijos que Putin habría tenido con la ex gimnasta Alina Kabaeva también viven bajo otros apellidos.

Según el centro «Dossier», sus dos hijos, Ivan y Vladimir, nacieron en 2015 y 2019. Los niños llevan el apellido Spiridonov. Se supone que este apellido proviene de Spiridon Putin, el abuelo del presidente ruso.

Asimismo, Elizaveta, la supuesta hija ilegítima de Putin con Svetlana Krivonogikh, también tomó el apellido Rudnova. En las redes sociales es conocida bajo el seudónimo de Luiza Rozova.

Nota: parte de la información sobre la vida privada mencionada en este artículo se basa en investigaciones periodísticas y documentos filtrados; no hay confirmación independiente de todos estos hechos.