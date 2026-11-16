Un objeto misterioso similar a una medusa apareció en el cielo de EE. UU.

En Anchorage, Alaska (EE. UU.), apareció en el cielo un objeto oscuro con forma de medusa y largos tentáculos. La inusual escena fue grabada accidentalmente el 15 de junio.

Sarah Jane Osborn captó al objeto no identificado en movimiento mientras grababa un arcoíris ese mismo día. Según ella, el objeto fue visible durante aproximadamente tres minutos.

El video se volvió viral en las redes sociales en noviembre, provocando diversas especulaciones entre los usuarios. Algunos lo asociaron con un objeto volador no identificado, mientras que otros sugirieron explicaciones más sencillas.

Sean Kirkpatrick, exjefe del departamento de investigación de OVNIs del Pentágono, sugiere que la imagen podría mostrar una cometa con largas cintas. Representantes de la base militar en Alaska confirmaron estar al tanto del video, pero no dieron comentarios detallados sobre el incidente.

Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente qué es el objeto visto en el cielo. Por ello, el enigma en torno a esta inusual imagen sigue abierto.