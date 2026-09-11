Se ha dictado una sorprendente decisión judicial en el caso de la «Carta de los 75», que ha sido la intriga más importante de los últimos meses en la élite política de Kirguistán y en toda la región de Asia Central. El tribunal municipal de Biskek, tras examinar los recursos de la fiscalía y de la defensa, retiró por completo el grave cargo de «intento de toma del poder por la fuerza» contra el exjefe del Comité Estatal de Seguridad Nacional (GKNB) y exviceprimer ministro Kamchibek Tashiev, así como contra otros 7 políticos. Antaño Sadyr Japarovconsiderado el aliado más cercano y el líder absoluto de la seguridad del país, este suavizamiento en torno al general plantea preguntas sobre qué acuerdos se alcanzaron en la escena política de la capital. Entonces, ¿a qué artículo se cambió el caso penal, cómo sobrevivieron los bienes de Tashiev a la confiscación y por qué Sadyr Japarov anunció oficialmente la fecha de las elecciones presidenciales de 2027?

Revisión de la sentencia y reducción de la pena

La nueva decisión del tribunal de Biskek ofreció importantes alivios para los políticos:

Anulación del cargo grave: El cargo inicial de preparación de un golpe de Estado contra Kamchibek Tashiev y los otros 7 políticos juzgados con él fue retirado por completo;

Recalificación del caso: El caso penal fue cambiado al artículo 195 del Código Penal de la República Kirguisa («Obstrucción al ejercicio de los derechos electorales»);

Reducción del periodo de prueba: El tribunal impuso a los acusados una pena de 4 años de prisión con periodo de prueba, reduciendo este último de 3 a 2 años;

Anulación de la confiscación: Debido al cambio de artículo, no se aplicó la medida de confiscación de bienes de los exfuncionarios;

Esperanza de absolución: Durante las negociaciones, el abogado de Tashiev expresó su firme convicción de que el tribunal decidirá en el futuro la absolución completa del general.

La «Carta de los 75» y la disputa constitucional: Cronología de los hechos

El terremoto político actual comenzó con una impactante apelación enviada al presidente Sadyr Japarov por 75 políticos, exfuncionarios y figuras públicas:

Exigencia de elecciones anticipadas: En la carta firmada en febrero, la oposición cuestionó la duración del mandato presidencial y propuso celebrar elecciones presidenciales anticipadas;

Conflicto constitucional: La disputa principal surgió en torno a que Japarov fue elegido bajo la antigua Constitución que preveía un mandato único de 6 años, mientras que la nueva Constitución permite dos mandatos de 5 años;

Ola de detenciones y dimisiones: Tras la publicación de la carta, ocho activistas clave, incluido Kamchibek Tashiev, fueron acusados de planear un golpe de Estado y Tashiev fue destituido inmediatamente de su cargo;

Salida del jefe del Parlamento: En medio de la crisis política, el ex presidente del Parlamento, Nurlanbek Turgunbek uulu, también presentó su dimisión voluntaria.

Purga de las estructuras de poder y límites impuestos al general

La salida de Tashiev no solo significó la pérdida de un funcionario, sino una reestructuración fundamental de la arquitectura de seguridad de Kirguistán:

Recorte de poderes del GKNB: El presidente Japarov criticó abiertamente al GKNB por interferir excesivamente en asuntos fuera de su competencia;

Separación del Servicio de Fronteras: El poderoso Servicio Estatal de Fronteras fue retirado por completo del GKNB y formado como una estructura separada;

Creación del Servicio de Protección Estatal: Se creó un Servicio de Protección Estatal independiente para la seguridad del presidente y la alta dirección, y se abrieron varios casos penales contra agentes de seguridad;

Disolución del grupo parlamentario: Se detuvo la fuerte influencia parlamentaria que apoyaba abiertamente al general Tashiev dentro del Parlamento.

24 de enero de 2027: El plan de segundo mandato de Sadyr Japarov

Tras la «limpieza» del campo político, el presidente en ejercicio Sadyr Japarov anunció oficialmente sus próximos pasos estratégicos:

Fecha electoral fijada: Las elecciones presidenciales fueron fijadas oficialmente para el 24 de enero de 2027 ;

Candidatura para un segundo mandato: Japarov anunció abiertamente que presentará su candidatura para un segundo mandato en las elecciones;

Acusación de «no limpiar su entorno»: Según el jefe de Estado, Tashiev no pudo deshacerse de las personas sospechosas de su entorno y, por lo tanto, fue considerado no apto para la carrera presidencial.

La retirada del cargo de golpe de Estado y la reducción de la pena por parte del tribunal de Biskek indican que el liderazgo de Kirguistán prefirió neutralizar políticamente a un rival fuerte en lugar de destruirlo por completo, para asegurar una transición pacífica.

¿Cree usted que la retirada del cargo de «golpe de Estado» a Kamchibek Tashiev y esta decisión judicial son el resultado de un acuerdo secreto entre los dos líderes políticos? ¿Podrá la permanencia de Sadyr Japarov para un segundo mandato en las elecciones del 24 de enero de 2027 garantizar la estabilidad en Kirguistán? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de los importantes cambios políticos en el país vecino con todos los entusiastas del análisis!