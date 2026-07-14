El presidente de Brasil, furioso: ¿Por qué el avión brasileño regresó casi vacío?

La decepcionante participación de Brasil en la Copa Mundial 2026 ha causado grandes debates en el país. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó duramente a los jugadores de la selección nacional por no regresar a Brasil después de la competición.

« ¿Qué vergüenza es esta? »

El portal Globo recogió las opiniones del presidente brasileño. Lula da Silva estaba especialmente descontento con el hecho de que el avión del equipo regresara casi vacío.

« Casi no había nadie en el avión. Qué vergüenza, ¿no les da vergüenza ustedes mismos? » dijo el presidente de Brasil.

Sus palabras demostraron una vez más que en Brasil el fútbol no es solo un deporte, sino una cuestión de orgullo nacional.

Solo Danilo estaba en el avión

Según el medio Metropoles, tras la eliminación de la selección brasileña de la Copa Mundial, el avión que regresó al país transportaba al cuerpo técnico, al personal de servicio y al defensa Danilo.

Se informa que los demás jugadores prefirieron volar directamente desde Estados Unidos a otros países para sus vacaciones.

Situación Información Resultado de Brasil Octavos de final contra Noruega 1:2 Único jugador que regresó Danilo Resto de jugadores de vacaciones o rumbo a sus clubes Reacción del presidente crítica severa

Esta situación se convirtió en otro golpe doloroso para los aficionados brasileños tras la derrota.

La derrota ante Noruega fue difícil de aceptar

Brasil en el Mundial 2026perdió 1:2 ante Noruega en los octavos de final. Este resultado ya había provocado grandes críticas en el país.

Pero el hecho de que los jugadores no regresaran colectivamente a Brasil después de la competición intensificó el debate.

Para los aficionados, el problema aquí no es solo quién estaba en el avión. Se trata de responsabilidad, del respeto por la camiseta nacional y de la imagen que el equipo proyecta ante el pueblo tras una derrota.

Un dolor histórico para Brasil

Brasil es una de las selecciones más famosas de la historia de los mundiales, habiendo ganado el título cinco veces.

Pero esta vez, la «Seleção» ni siquiera pudo llegar a cuartos de final. Según los informes, es la primera vez en 36 años que Brasil no llega a cuartos de final en una Copa Mundial.

Este resultado generó grandes preguntas en el país: ¿el problema es del entrenador, de los jugadores, del sistema o del espíritu de equipo?

¿Por qué Lula habló tan duramente?

En Brasil, la selección nacional no es un simple equipo deportivo. Está ligada a la imagen del país, a su orgullo histórico y a los sentimientos de millones de aficionados.

Por eso, la crítica del presidente no es solo sobre el regreso de los jugadores. Se percibe como una señal sobre compartir la responsabilidad tras la derrota, dar la cara ante los aficionados y mostrar un comportamiento digno del estatus de la selección nacional.

En pocas palabras, salir de la Copa Mundial y entrar en modo «cada uno por su lado» no fue bien recibido en Brasil.

El regreso de Danilo llamó la atención

El hecho de que Danilo fuera el único jugador de la plantilla oficial en el avión es objeto de debate especial.

Esta situación lo mostró bajo una luz diferente ante los ojos de los aficionados: mientras el equipo se dispersó tras la derrota, él es mencionado como el único jugador que regresó al país con la delegación.

Por supuesto, otros jugadores podrían tener planes de club, familiares o de vacaciones. Pero en el ambiente emocional que rodea a la selección de Brasil, estas explicaciones difícilmente calman la ira de los aficionados.

La presión sobre Ancelotti también aumentó

El entrenador de la selección de Brasil Carlo Ancelotti también está en el centro de las críticas.

La eliminación del equipo en octavos de final es un resultado muy duro para un país futbolero como Brasil. Ahora, las preguntas sobre el cuerpo técnico, la elección de la plantilla, la táctica y el espíritu de equipo se multiplicarán.

Está claro que comenzará un gran debate sobre cómo Brasil debe iniciar una nueva era hasta la Copa Mundial 2030.

La mayor pregunta tras la derrota

Para Brasil, el Mundial 2026 no terminó solo con la derrota ante Noruega. Ahora ha surgido otra pregunta en torno al equipo: ¿sintieron los jugadores el peso de la camiseta nacional?

La dura crítica de Lula da Silva apunta precisamente a este punto.

Para los aficionados, la derrota es dura, pero la actitud después de la derrota a veces se percibe como algo peor que el resultado mismo.

¿Cree que los jugadores debían regresar a Brasil en el avión del equipo después de la competición o es natural que cada uno tenga sus planes personales?