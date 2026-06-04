Wildberries lanza un asistente de IA para la búsqueda de productos

El equipo de Wildberries está lanzando una nueva herramienta basada en IA: un asistente de IA para la búsqueda de productos. Ahora los usuarios podrán formular sus consultas en lenguaje natural en lugar de utilizar palabras clave tradicionales. Así lo informó el servicio de prensa de RWB (la compañía unida de Wildberries y Russ). Según Ixbt.com informa .

La nueva herramienta funciona en formato de chat y utiliza un modelo de lenguaje grande (LLM) propietario para procesar las consultas. Según los desarrolladores, el asistente no solo es capaz de encontrar productos específicos, sino también de entender la esencia de la tarea y ofrecer soluciones. Por ejemplo, basta con que el usuario escriba simplemente: "elige una mochila que quepa un portátil para viajes de negocios."

El asistente de IA analiza la consulta y ofrece varias opciones. Los usuarios pueden comparar estas opciones, debatir sus características y refinar su elección. El sistema también permite realizar tareas complejas como "encuentra un regalo para un colega de hasta 400.000 sums" o "prepara un conjunto de artículos esenciales para ir al mar con un niño."

El asistente está disponible en la página de resultados de búsqueda de Wildberries y funciona con todas las categorías, desde ropa y cosméticos hasta electrónica y artículos para niños. Anteriormente, el marketplace había introducido funciones como la "comparación inteligente" de productos, un probador virtual, la búsqueda por imagen y el resumen de reseñas mediante redes neuronales.