Delantero talentoso pretendido por el Chelsea podría ir al Frankfurt

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Delantero talentoso pretendido por el Chelsea podría ir al Frankfurt

Se espera que Djylian N'Guessan, canterano del club francés Saint-Étienne y delantero de la selección sub-20, continúe su carrera en la Bundesliga alemana. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Eintracht Frankfurt ha iniciado negociaciones para incorporar al talento de 17 años. Goal.com informa .

N'Guessan es considerado uno de los jóvenes futbolistas más prometedores de su país. Aunque ha jugado poco con el primer equipo del Saint-Étienne esta temporada, ha logrado captar la atención de los ojeadores del Eintracht Frankfurt, conocidos por descubrir jóvenes talentos. El jugador destaca por su productividad en las selecciones juveniles francesas: marcó 11 goles en 11 partidos con la sub-17 y 12 tantos en 14 encuentros con la sub-16.

Curiosamente, el club londinense Chelsea había ofrecido 8 millones de euros por el delantero en enero. Sin embargo, en ese momento, la directiva del Saint-Étienne se negó a vender a sus principales talentos, ya que buscaba regresar a la primera división. Según L'Équipe, el fracaso del club en volver a la élite lo está obligando a cambiar su estrategia financiera y a vender a varios jugadores clave, incluido N'Guessan.

A pesar del interés de grandes clubes como el Chelsea, el Eintracht Frankfurt ha servido como un excelente trampolín para los jóvenes futbolistas franceses. Por lo tanto, la opción de que Djylian N'Guessan continúe su carrera en Alemania es actualmente la más probable.

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Nodirbek Razzokov
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