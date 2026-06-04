El Bayern al borde de un nuevo fichaje: se revela el secreto del encuentro entre Kompany y Saibari

El mercado de fichajes se calienta: el club alemán Bayern Múnich está cerca de cerrar la incorporación de Ismael Saibari, quien ha despertado el interés del PSG y otros grandes clubes. Tras la victoria por 2-1 ante el PSV en la Liga de Campeones a finales de enero, una cálida conversación entre el entrenador muniqués Vincent Kompany y el delantero marroquí llamó la atención. Según Goal.com informa .

En aquel momento, Saibari aclaró que la charla no versaba sobre un traspaso, sino que el entrenador simplemente lo felicitaba por su actuación. Vincent Kompany también elogió las cualidades del delantero, destacando especialmente su fuerza, su capacidad para crear ocasiones y su aporte defensivo. Cabe señalar que, aunque Saibari nació en España, creció en Bélgica y se formó en la academia del antiguo club de Kompany, el RSC Anderlecht.

Seis meses después, se ha hecho evidente que aquella conversación sentó las bases del traspaso. Según varios medios prestigiosos, el futbolista de 25 años ha alcanzado un acuerdo con el Bayern en términos personales. Se afirma que la reciente charla con Kompany fue el factor decisivo en la elección del club muniqués por parte del jugador.

Actualmente, las negociaciones continúan únicamente sobre la cifra del traspaso. El PSV exige una cantidad récord por su estrella, que se espera supere los 50 millones de euros pagados cuando Hirving Lozano fichó por el SSC Napoli. Mientras tanto, el Bayern está dispuesto a vender a jugadores como Bryan Zaragoza, Alexander Nübel, Sacha Boey y Joao Palhinha para mantener el equilibrio financiero.