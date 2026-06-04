Código QR y biometría: el servicio de pago sin contacto se lanza en Max Messenger

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Código QR y biometría: el servicio de pago sin contacto se lanza en Max Messenger

Se firmó un acuerdo clave sobre el lanzamiento de un nuevo servicio de pago en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (FEISP). El Sistema Nacional de Tarjetas de Pago (SNTP) y la mensajería Max acordaron crear una herramienta que permita compras sin contacto. Ixbt.com informa .

El nuevo servicio se implementará como una miniaplicación dentro de la mensajería. Esto permite a los usuarios pagar bienes y servicios sin tarjetas bancarias físicas ni efectivo. Para realizar una transacción, basta con generar un código QR personal en la aplicación y mostrarlo en la caja.

Todas las operaciones se realizan a través del Sistema de Pagos Rápidos (SPR) y están protegidas por los protocolos de seguridad de ambas empresas. El uso del servicio requiere además la autenticación del usuario mediante biometría.

Según Dmitry Dubinin, CEO del SNTP, en el futuro los usuarios podrán vincular cuentas bancarias, realizar pagos «por reconocimiento facial» y obtener beneficios especiales. Según Farit Khusnoyarov, responsable de Max, esta asociación hará que las transferencias de dinero sean tan fáciles como enviar un mensaje.

Anteriormente, el Sistema de Pagos Rápidos se probó en la plataforma Max en colaboración con VK y el SNTP. Posteriormente, los clientes de varios bancos pudieron transferirse dinero entre sí a través de la mensajería nacional.

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Abror Shuhratov
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