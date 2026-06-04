Internet satelital de alta velocidad se introducirá en los trenes

La compañía aeroespacial rusa Bureau 1440 y la Federal Passenger Company (FPK) han aprobado un plan para introducir comunicaciones por satélite en trenes de larga distancia. El proyecto prevé proporcionar internet de alta velocidad a aproximadamente 400 composiciones de trenes. Así lo informa Ixbt.com portal de noticias .

En la etapa inicial, Bureau 1440 probará terminales de abonado desarrollados específicamente para el transporte ferroviario. Después, comenzará el uso experimental del servicio. El objetivo principal del proyecto es garantizar una conectividad estable para los pasajeros durante toda la ruta, incluso en áreas sin cobertura de red móvil.

Según Alexey Shelobkov, CEO de Bureau 1440, esta tecnología permitirá a millones de pasajeros conectarse a la red de forma continua, incluso en lugares donde antes no había internet en absoluto. Dmitry Pegov, jefe de FPK, añadió que la conectividad es necesaria no solo para los pasajeros, sino también para que el personal realice tareas operativas y técnicas.

Anteriormente, Bureau 1440 y los Ferrocarriles Rusos (RZD) habían aprobado una hoja de ruta para introducir comunicaciones por satélite en los trenes de alta velocidad Sapsan y Lastochka. Se espera que esta innovación lleve la transformación digital del sector del transporte a un nuevo nivel.