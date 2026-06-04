Internet a 360 km/h: la ruta Moscú-San Petersburgo estará cubierta con LTE

Los Ferrocarriles Rusos (RZD) planean proporcionar conectividad LTE continua a lo largo de la nueva línea principal de alta velocidad (VSM) que conecta Moscú y San Petersburgo. Así lo anunció el director general adjunto, Yevgeny Charkin. El proyecto se implementará en asociación con la empresa Buro-1440 e introducirá estándares de comunicación modernos en toda la ruta. Según Ixbt.com informa .

Actualmente, la cobertura de la red móvil en los ferrocarriles rusos no supera el 30 por ciento. Por lo tanto, se requiere crear una infraestructura de telecomunicaciones completamente nueva en términos de calidad para la nueva línea principal. Esto permitirá a los pasajeros utilizar internet de alta velocidad incluso mientras el tren está en movimiento.

La longitud de la primera línea ferroviaria de alta velocidad de Rusia es de casi 700 kilómetros, cruzando seis regiones. Según el Ministerio de Transporte, los trenes pueden alcanzar velocidades de hasta 400 km/h, con una velocidad de crucero de 360 km/h.

Las previsiones sugieren que para 2030, el tráfico de pasajeros entre las dos ciudades podría alcanzar los 23 millones de personas al año. Por orden del gobierno, los trabajos de diseño y construcción están programados para 2024–2028, con la puesta en servicio prevista para 2028.