Shavkat Mirziyoyev celebrará una reunión clave con Putin en San Petersburgo (foto)

El presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev llegó a San Petersburgo como parte de su visita a la Federación de Rusia. El jefe de Estado fue recibido en el aeropuerto internacional de Púlkovo por el primer viceprimer ministro del Gobierno ruso, Denis Manturov, el gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov, y otras figuras oficiales.

Se espera que la visita sea significativa con diálogos políticos y económicos de alto nivel. Según la agenda, el líder uzbeko se reunirá hoy con el presidente ruso, Vladímir Putin. Las discusiones podrían cubrir temas urgentes de cooperación bilateral, relaciones económicas, industria, energía, inversión y cooperación regional.

Se presta especial atención a su participación en la ceremonia de inicio de la construcción del primer reactor de central nuclear integrada en Uzbekistán. Este proyecto se considera un paso estratégico crucial para el sistema energético del país, ya que se espera que la demanda de electricidad aumente en los próximos años, haciendo que las nuevas fuentes sean vitales para el desarrollo económico.

La cooperación en el sector de la energía nuclear tiene una importancia a largo plazo para Uzbekistán. Tales proyectos a gran escala son importantes no solo para aumentar la producción de electricidad, sino también desde la perspectiva industrial, tecnológica, de formación de especialistas y desarrollo de infraestructuras. Por lo tanto, esta ceremonia podría marcar una nueva etapa en la cooperación energética entre los dos estados.

La visita de Shavkat Mirziyoyev a San Petersburgo tiene lugar antes del 29º Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Está prevista la participación del jefe de Estado en los eventos principales del foro el 5 de junio. Tradicionalmente, este foro es una plataforma económica prestigiosa a la que asisten funcionarios de varios países, líderes de grandes empresas, inversores y expertos.

La participación en dichos foros internacionales permite a Uzbekistán promover nuevos proyectos de inversión, ampliar la cooperación económica y fortalecer el diálogo práctico con socios extranjeros. En los últimos años, el país ha desarrollado activamente sus relaciones económicas externas, prestando especial atención a nuevas asociaciones en los sectores de energía, transporte, industria, agricultura y tecnología.

Rusia es uno de los socios comerciales y económicos clave de Uzbekistán. Ambos países mantienen amplios vínculos en migración laboral, cooperación industrial, logística de transporte, educación, energía y cooperación interregional. En este sentido, se espera que la reunión en San Petersburgo y las discusiones en el marco del foro arrojen resultados prácticos.

La reunión entre Mirziyoyev y Putin será la parte política más importante de la visita. Las partes podrían intercambiar puntos de vista sobre el fortalecimiento de la asociación estratégica y las relaciones de alianza, la implementación de grandes proyectos conjuntos y el abordaje de cuestiones regionales urgentes.

Así, la visita del presidente uzbeko a San Petersburgo combina diálogo político, un foro económico y un proyecto importante en el sector energético, lo que aumenta aún más la importancia del viaje.

La atención se centra ahora en la reunión de alto nivel de hoy y en los eventos principales del Foro Económico Internacional de San Petersburgo el 5 de junio. Las negociaciones y acuerdos esperados podrían dar un nuevo impulso a las futuras direcciones de cooperación económica de Uzbekistán.