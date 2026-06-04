Consejo de Supervisión de Meta: El sistema de bloqueo de cuentas carece de transparencia

En un informe publicado el jueves, el Consejo de Supervisión independiente (Oversight Board) de Meta criticó el proceso injusto y opaco de bloqueo de cuentas de usuarios en las plataformas Facebook e Instagram. Según las conclusiones del Consejo, Meta no proporciona a los usuarios información suficiente sobre las infracciones, y el sistema de atención al cliente durante el proceso de apelación es prácticamente inexistente. Techcrunch.com informa .

La investigación comenzó tras un incidente relacionado con amenazas de violencia contra un periodista. Aunque el Consejo respaldó la decisión de eliminar permanentemente la cuenta en este caso específico, identificó "problemas sistémicos de derechos humanos" en el sistema general. En particular, la distinción entre advertencias simples e infracciones "graves" que conducen a la eliminación permanente de la cuenta no está claramente documentada.

Además, el Consejo de Supervisión destacó que los usuarios que pagan por el servicio Meta Verified tampoco reciben la ayuda adecuada cuando sus cuentas son bloqueadas. Esto a pesar de que la suscripción de pago promete soporte 24/7. Cuando los sistemas de moderación automatizados cometen errores, la incapacidad de los usuarios para contactar a la empresa para restaurar sus perfiles personales o comerciales se señaló como un problema grave.

El informe indica que muchos usuarios, incluidos empresarios y figuras públicas, están perdiendo sus cuentas debido a acusaciones infundadas. En algunos casos, personas inocentes sufren porque acusaciones graves, como la explotación sexual infantil (CSE), son aplicadas incorrectamente por sistemas automatizados. El Consejo instó a Meta a hacer estos procesos más transparentes y brindar ayuda real a los usuarios.