Cash App presenta una varita mágica especial para pagos

La billetera digital Cash App lanzó un nuevo gadget el jueves. El dispositivo se inspiró en una tendencia de las redes sociales donde los usuarios colocaban tarjetas bancarias dentro de varitas hechas a mano para realizar pagos. Ahora, la compañía ha formalizado este proceso presentando una varita NFC especial por 25 dólares. Techcrunch.com informa .

El nuevo dispositivo está vinculado a la Cash App Card y funciona en todos los terminales que admiten pagos sin contacto de Visa. Para activar la varita, basta con conectarla a la aplicación; no se requiere un saldo mínimo. El gadget viene con un anillo especial, lo que permite colgarlo de un bolso o la ropa.

Según la compañía, este gadget es muy útil en conciertos o eventos deportivos donde es incómodo sacar el teléfono del bolso. Sin embargo, el objetivo principal es hacer que el proceso de pago sea más divertido y social. Está dirigido principalmente a usuarios jóvenes, especialmente a la Generación Z, creando un ambiente único para cumpleaños o compras navideñas.

La seguridad también ha recibido especial atención. Los usuarios reciben notificaciones instantáneas por cada pago y pueden bloquear la varita a través de la aplicación en cualquier momento. Si se pierde el gadget, se puede desactivar de forma remota. Según Thomas Templeton, jefe de hardware de Block, esta es una oportunidad única para hacer que los pagos sean visibles y sociales.

Cash App planea ampliar su gama de etiquetas NFC en los próximos meses y lanzar ediciones limitadas de varias formas. Cabe recordar que esta plataforma fintech, propiedad de Block, lanzó cuentas para adolescentes en 2021 y tarjetas de débito con control parental para niños de 6 a 12 años este año.