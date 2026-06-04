Conflicto entre Dusan Vlahovic y la Juventus: el delantero dejará el club

Tras un serio desacuerdo en la mesa de negociaciones, Dusan Vlahovic está a punto de dejar la Juventus como agente libre. El delantero de la selección serbia ha causado un fuerte descontento entre la directiva del club turinés. Según el diario italiano Tuttosport, el conflicto surgió tras comparar su salario con el del delantero canadiense Jonathan David. Así lo informa Goal.com informe .

Según los informes, Vlahovic comenzó las negociaciones con una pregunta provocadora: "¿Por qué debería ganar el mismo salario que David?". Esta pregunta enfureció a los directivos del club. Actualmente, las demandas financieras de ambas partes son completamente contradictorias. En el último año de su contrato, el delantero serbio de 26 años ganó 12 millones de euros, incluidas las bonificaciones.

De acuerdo con la estrategia de reducción de gastos del club, la Juventus le ofreció un nuevo contrato de 6 millones de euros más bonificaciones, el mismo paquete destinado a Jonathan David. Sin embargo, Vlahovic exige firmemente un salario neto de 8 millones de euros e incentivos adicionales. Actualmente, solo Kenan Yildiz cumple con el límite salarial de 7 millones de euros establecido por los turineses.

El director de la Juventus, Giorgio Chiellini, confirmó oficialmente que las negociaciones terminaron sin éxito. Según el exdefensa, es muy probable que Vlahovic continúe su carrera en el extranjero, ya que ningún club de la Serie A puede satisfacer sus demandas financieras. Aunque el Nápoles intentó fichar al delantero, se dice que las capacidades financieras de los napolitanos no son suficientes.

Actualmente, clubes como el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich y el Chelsea son considerados favoritos en la puja por Vlahovic. En particular, el club londinense Chelsea valora muy altamente la oportunidad de contratar al delantero zurdo sin coste de traspaso. El Bayern de Múnich también sigue de cerca la situación del futbolista serbio con el objetivo de reforzar su delantera.