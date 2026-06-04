Neymar se perderá la concentración de Brasil en EE. UU. debido a una lesión

La selección de Brasil saltará al campo sin su principal estrella, Neymar, en el último partido amistoso contra Egipto antes de la Copa del Mundo. El delantero fue excluido oficialmente de la plantilla que viaja a Cleveland debido a una lesión. La estrella del "Santos", luchando contra el reloj, permaneció en la base de entrenamiento de la selección para continuar con tratamientos intensivos de fisioterapia. Así lo informó Goal.com informe .

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó en un comunicado oficial el jueves que el futbolista de 34 años permanecería en su residencia en Nueva Jersey. El cuerpo médico prefirió un programa especial destinado a restaurar la condición física del jugador en lugar de arriesgarse a largos vuelos y al cansancio de los viajes. El objetivo es reincorporar a Neymar a la plantilla antes del primer partido de la Seleção en el torneo.

El exmiembro del Paris Saint-Germain y del Barcelona no ha jugado durante casi tres semanas. Sufrió una lesión en los músculos de la pantorrilla durante el partido contra el Coritiba en el campeonato brasileño. Debido a la gravedad del desgarro muscular, los médicos están tomando medidas de precaución. Todo el país observa su proceso de recuperación, ya que se le considera el jugador más creativo del equipo.

El seleccionador nacional Carlo Ancelotti confirmó que Neymar seguirá siendo el capitán del equipo en la Copa del Mundo de 2026 a pesar de la lesión. "Neymar estará con nosotros. Creemos que estará listo para el primer partido contra Marruecos o el partido contra Haití. Los 26 jugadores seleccionados participarán en el torneo", dijo el entrenador.

Además de la recuperación física, Carlo Ancelotti mantuvo conversaciones separadas con Neymar sobre instrucciones tácticas. Aunque hay dudas en la prensa brasileña sobre la forma del futbolista, el exentrenador del Real Madrid está convencido de que el delantero está mentalmente preparado para los grandes desafíos.