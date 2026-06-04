Meta presenta un nuevo asistente de IA para creadores de contenido

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Meta presenta un nuevo asistente de IA para creadores de contenido

Meta anunció el lanzamiento de un nuevo asistente de inteligencia artificial diseñado para creadores de contenido en la plataforma Facebook. Esta herramienta ofrece recomendaciones personalizadas basadas en el estilo de contenido, las métricas de rendimiento y los objetivos de los autores. Ahora, en lugar de analizar gráficos y tablas complejos, los usuarios pueden obtener respuestas rápidas del asistente de IA a preguntas como "¿Cuándo debo publicar?" o "¿Qué dicen las personas en los comentarios?" Según Techcrunch.com informa .

Dado que el nuevo asistente tiene forma de chatbot, los autores pueden hacerle preguntas adicionales y profundizar en temas como cómo ha cambiado la audiencia con el tiempo. El sistema no solo proporciona datos analíticos, sino que también ayuda a generar nuevas ideas de contenido utilizando temas y músicas de tendencia. Actualmente, esta función está disponible para creadores en EE. UU., Canadá e India, con planes de implementarla en otros países en el futuro.

Con este movimiento, Meta busca evitar perder usuarios frente a competidores como TikTok y YouTube. Además, el asistente de IA dentro de la aplicación reduce la necesidad de los autores de utilizar herramientas de terceros como ChatGPT, animándolos a pasar más tiempo en el ecosistema de Meta. Esto ayuda a aumentar la actividad y el compromiso de los usuarios en la plataforma.

Además, Meta ha añadido nuevos idiomas, incluidos el árabe, el indonesio, el francés, el tailandés y el vietnamita, a su función de traducción impulsada por IA para los videos de Facebook Reels. El sistema de traducción de IA convierte el habla a otro idioma conservando el tono de voz del autor. También hay una función de sincronización labial que adapta los movimientos de los labios a la traducción. Según la empresa, actualmente más de quinientos millones de usuarios ven videos traducidos por IA en la plataforma Facebook cada semana.

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Nodirbek Razzokov
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