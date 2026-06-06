Ugreen presenta un nuevo modelo de SSD con pantalla de temperatura y velocidad

En el Computex 2026, Ugreen presentó su nuevo SSD externo Neodrive Go 40s. La característica principal del dispositivo es una pantalla táctil de estado integrada. Presentado actualmente como prototipo, refleja el concepto del producto final. Según Ixbt.com informa .

El dispositivo no tiene batería interna, por lo que la pantalla solo funciona cuando está conectado vía USB. La idea principal de Ugreen es mostrar claramente el estado del SSD sin entrar en utilidades especiales del sistema. Se planea que la pantalla muestre la temperatura de la unidad, la velocidad de transferencia de datos al copiar archivos y los recursos de memoria (indicador TBW).

Además, se mostraron por separado datos sobre la velocidad de conexión USB en la exposición. Según la empresa, esta información debe estar abierta al usuario "aquí y ahora" en lugar de estar oculta dentro del sistema. Otra función inusual es la protección con contraseña a través de la pantalla táctil. La contraseña se introduce directamente mediante el teclado numérico en la pantalla.

La fecha de lanzamiento y el precio del modelo Neodrive Go 40s aún no se han anunciado. Se sabe que esta línea incluirá versiones de 1 TB, 2 TB y 4 TB.