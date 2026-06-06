Ugreen presenta un nuevo modelo de SSD con pantalla de temperatura y velocidad

·45·Tecnología
Ugreen presenta un nuevo modelo de SSD con pantalla de temperatura y velocidad

En el Computex 2026, Ugreen presentó su nuevo SSD externo Neodrive Go 40s. La característica principal del dispositivo es una pantalla táctil de estado integrada. Presentado actualmente como prototipo, refleja el concepto del producto final. Según Ixbt.com informa .

El dispositivo no tiene batería interna, por lo que la pantalla solo funciona cuando está conectado vía USB. La idea principal de Ugreen es mostrar claramente el estado del SSD sin entrar en utilidades especiales del sistema. Se planea que la pantalla muestre la temperatura de la unidad, la velocidad de transferencia de datos al copiar archivos y los recursos de memoria (indicador TBW).

Además, se mostraron por separado datos sobre la velocidad de conexión USB en la exposición. Según la empresa, esta información debe estar abierta al usuario "aquí y ahora" en lugar de estar oculta dentro del sistema. Otra función inusual es la protección con contraseña a través de la pantalla táctil. La contraseña se introduce directamente mediante el teclado numérico en la pantalla.

La fecha de lanzamiento y el precio del modelo Neodrive Go 40s aún no se han anunciado. Se sabe que esta línea incluirá versiones de 1 TB, 2 TB y 4 TB.

UgreenSSDTecnologíaComputexGadget
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk: Los centros de datos podrían lanzarse desde la Luna sin cohetesElon Musk: Los centros de datos podrían lanzarse desde la Luna sin cohetesHoy, 07:57Batería de 10.000 mAh y pantalla de 185 Hz: Snapdragon 8 Gen 6 probado por primera vezBatería de 10.000 mAh y pantalla de 185 Hz: Snapdragon 8 Gen 6 probado por primera vezHoy, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Cámara más interesante y pantalla más compacta que el modelo UltraSamsung Galaxy S27 Pro: Cámara más interesante y pantalla más compacta que el modelo UltraHoy, 07:23Escudo satelital contra el ébola: Starlink ayuda a ÁfricaEscudo satelital contra el ébola: Starlink ayuda a ÁfricaHoy, 06:55Google pagará casi 1.000 millones de dólares mensuales por el superordenador de Elon MuskGoogle pagará casi 1.000 millones de dólares mensuales por el superordenador de Elon MuskHoy, 06:54Satélites con precisión de 20 cm: Roscosmos anuncia nuevos estándaresSatélites con precisión de 20 cm: Roscosmos anuncia nuevos estándaresHoy, 05:50
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado