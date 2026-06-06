Satélites con precisión de 20 cm: Roscosmos anuncia nuevos estándares

Según el jefe de Roscosmos, Dmitri Bakanov, las tareas modernas requieren una precisión mucho mayor de los satélites de teledetección terrestre que la disponible actualmente. En sus palabras, la precisión de un metro ya no es suficiente, especialmente en el campo de la navegación y el uso de sistemas no tripulados. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Hablando en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Bakanov señaló que el desarrollo de drones y dispositivos no tripulados exige una transición a una precisión decimétrica. Según el experto, se trata de una precisión de decenas de centímetros, crucial no solo para operaciones militares sino también para necesidades civiles.

Roscosmos planea proporcionar a las agencias datos cartográficos de ultra alta precisión para 2032. Para resolver tareas futuras, se espera un nivel de detalle de aproximadamente 20 cm, lo que mejorará significativamente la calidad de los geodatos y los servicios de navegación.