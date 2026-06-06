Satélites con precisión de 20 cm: Roscosmos anuncia nuevos estándares

·38·Tecnología
Satélites con precisión de 20 cm: Roscosmos anuncia nuevos estándares

Según el jefe de Roscosmos, Dmitri Bakanov, las tareas modernas requieren una precisión mucho mayor de los satélites de teledetección terrestre que la disponible actualmente. En sus palabras, la precisión de un metro ya no es suficiente, especialmente en el campo de la navegación y el uso de sistemas no tripulados. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Hablando en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Bakanov señaló que el desarrollo de drones y dispositivos no tripulados exige una transición a una precisión decimétrica. Según el experto, se trata de una precisión de decenas de centímetros, crucial no solo para operaciones militares sino también para necesidades civiles.

Roscosmos planea proporcionar a las agencias datos cartográficos de ultra alta precisión para 2032. Para resolver tareas futuras, se espera un nivel de detalle de aproximadamente 20 cm, lo que mejorará significativamente la calidad de los geodatos y los servicios de navegación.

RoscosmosSatélite ArtificialTecnologíaNavegaciónDrones
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk: Los centros de datos podrían lanzarse desde la Luna sin cohetesElon Musk: Los centros de datos podrían lanzarse desde la Luna sin cohetesHoy, 07:57Batería de 10.000 mAh y pantalla de 185 Hz: Snapdragon 8 Gen 6 probado por primera vezBatería de 10.000 mAh y pantalla de 185 Hz: Snapdragon 8 Gen 6 probado por primera vezHoy, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Cámara más interesante y pantalla más compacta que el modelo UltraSamsung Galaxy S27 Pro: Cámara más interesante y pantalla más compacta que el modelo UltraHoy, 07:23Escudo satelital contra el ébola: Starlink ayuda a ÁfricaEscudo satelital contra el ébola: Starlink ayuda a ÁfricaHoy, 06:55Google pagará casi 1.000 millones de dólares mensuales por el superordenador de Elon MuskGoogle pagará casi 1.000 millones de dólares mensuales por el superordenador de Elon MuskHoy, 06:54Ugreen presenta un nuevo modelo de SSD con pantalla de temperatura y velocidadUgreen presenta un nuevo modelo de SSD con pantalla de temperatura y velocidadHoy, 05:54
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado