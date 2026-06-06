HP y Ferrari presentan el portátil AI PC Scuderia Ferrari exclusivo

HP, en colaboración con Ferrari, ha presentado un portátil AI PC HP Limited Edition Scuderia Ferrari especial, diseñado al estilo de los coches de carreras. El diseño del dispositivo está inspirado directamente en las soluciones de ingeniería y la estética de la Scuderia Ferrari. El chasis presenta el tradicional color rojo brillante de la marca, con más de 2.000 paneles de vidrio con micro-nervaduras en la parte inferior que recuerdan al compartimento del motor de los deportivos. Según Ixbt.com informa .

Visualmente, el portátil destaca por una tira de luz sobre el panel táctil, un teclado con retroiluminación roja y elementos que imitan materiales de fibra de carbono. A través del panel inferior transparente, se pueden ver los ventiladores del sistema de refrigeración y los tubos de calor. HP anunció que solo se producirán 4.999 unidades de este modelo y que cada dispositivo tendrá su propio número de serie individual.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el portátil está equipado con una pantalla táctil OLED Tandem 3K de 14 pulgadas y 120 Hz. El dispositivo funciona en la plataforma Copilot+ PC, impulsada por un procesador Intel Core Ultra X7, 64 GB de RAM y ofrece un rendimiento de 180 TOPS para tareas de inteligencia artificial. También cuenta con un conjunto de puertos modernos como HDMI 2.1, Thunderbolt y USB-C.

El precio del portátil exclusivo es de 5.599 dólares. Las ventas comenzarán el 12 de junio exclusivamente en 9 países a través de la tienda online de HP. Los compradores recibirán además una funda de cuero Poltrona Frau utilizada en los interiores de los coches Ferrari y un conjunto de materiales digitales especiales.