Continúan los giros geopolíticos inesperados y sensacionales en el mercado de fichajes europeo y en la escena futbolística. La directiva del Real Madrid, que llevaba mucho tiempo con el objetivo de incorporar a Rodri Hernandez, uno de los mejores centrocampistas del mundo y ganador del Balón de Oro 2024, ha abandonado inesperadamente este plan.

Según información de insiders, Florentino Perez, propietario del 'Club Blanco', ha cambiado completamente de opinión sobre la idea de traer al experimentado y talentoso centrocampista del Manchester City a Madrid.

Comunicación directa y suspensión del traspaso

Esta noticia revolucionaria fue revelada oficialmente por el reconocido periodista deportivo e insider Matteo Moretto en una entrevista exclusiva con el prestigioso diario español Marca . Según él, se establecieron contactos secretos entre los dos gigantes clubes respecto a este asunto:

'Según información fiable que he recibido, hubo comunicación directa entre la directiva del Real Madrid y la del Manchester City. Actualmente, los responsables del club inglés saben muy bien que la parte madrileña ha abandonado la intención de comprar a Rodri. Para ser honesto, Florentino Perez no quiere en absoluto el traspaso de Rodri en este momento, y todas las negociaciones al respecto han sido detenidas; no hay ningún avance', afirma Moretto.

Contrato actual y valor de mercado de Rodri

El estado actual y las estadísticas de la estrella española, considerada la piedra angular de los esquemas tácticos de Pep Guardiola en el fútbol inglés, son los siguientes:

Estado del jugador Duración del contrato Rendimiento la temporada pasada Valor en Transfermarkt Ganador del Balón de Oro 2024 Hasta el verano de 2027 33 partidos / 2 goles 50 millones de euros

Aunque estas cifras muestran que Rodri sigue estando en un alto nivel, es evidente que la política de fichajes del gigante madrileño ha tomado otra dirección.

Contexto: Los rumores sobre el traslado de Rodri al Real Madrid habían ocupado la agenda durante mucho tiempo. Muchos lo veían como la figura ideal para controlar el centro del campo madridista después de Toni Kroos. Sin embargo, la decisión de Florentino Perez indica que el Real está depositando toda su confianza en jóvenes estrellas como Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni. El club prefirió mantener su equilibrio interno antes que gastar grandes sumas en Rodri. Esto es una gran victoria para el Manchester City.

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