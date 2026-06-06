Se espera que Luka Modrić regrese al Real Madrid en un nuevo rol

Se está produciendo un giro brusco e inesperado en la carrera de Luka Modrić, el mago croata y una de las leyendas del fútbol mundial. El experimentado mediapunta ha decidido abandonar la península itálica. La razón principal fue que el AC Milan no logró clasificarse para la Liga de Campeones de la UEFA (UCL) tras los resultados de la temporada completada.

Sin embargo, esta noticia, que entristeció a los aficionados rossoneri, está siendo recibida con gran alegría en Madrid. Según informes sensacionales publicados por periodistas del prestigioso diario italiano Tuttosport , la directiva del Real Madrid planea traer de vuelta a su leyenda de inmediato.

No en el campo, sino entre bastidores: ¿Qué puesto se ofrecerá a Modrić?

El Club Blanco invita a Luka Modrić a Madrid no como jugador, sino en una capacidad completamente nueva. El presidente del club, Florentino Pérez, y su equipo han preparado dos opciones principales para el genio croata:

Un lugar en el cuerpo técnico: Luka Modrić podría comenzar a trabajar como especialista asistente en el staff del nuevo entrenador principal, aprovechando su inmensa inteligencia futbolística y experiencia.

Sistema de gestión administrativa: La segunda opción atractiva es incluir a Luka en la estructura directiva del club y asignarle uno de los altos cargos administrativos (de gestión).

Vínculos históricos y estadísticas de la última temporada en el Milan

Luka Modrić no es un extraño para el Real Madrid. Jugó en el Santiago Bernabéu durante exactamente 13 años, de 2012 a 2025, levantando varios trofeos de la UCL y de La Liga, y ganando el Balón de Oro.

Su última temporada en la Serie A tampoco fue mala, pero los resultados del equipo no satisficieron al veterano futbolista:

Club Partidos jugados Goles marcados Asistencias Fin de contrato AC Milan 34 2 4 Junio de 2026

Contexto: Las noticias sobre el regreso de Luka Modrić a Madrid han sido un verdadero regalo festivo para los aficionados del Real. En su momento, Zinedine Zidane también terminó su carrera y se convirtió en un gran entrenador a través de este mismo sistema. La capacidad de Modrić para leer el juego será sin duda una gran lección para la nueva generación de madridistas. Aunque no esté en el campo, regresa a su hogar, al seno de la familiar 'Familia Real'.

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