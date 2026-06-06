David Villa reconoce una vez más la grandeza de Messi en la historia del fútbol

David Villa, el legendario delantero del FC Barcelona y de la selección española, compartió pensamientos sinceros y admirativos sobre su excompañero y mago del fútbol, Lionel Messi.

La magnífica asociación de estas dos estrellas en el césped del Camp Nou, que ocupan un lugar único en la historia del fútbol mundial, permanece grabada en la memoria de los aficionados. "El Guaje" (el apodo de David Villa) destacó especialmente el impacto sin precedentes que el fenómeno argentino ha tenido no solo en el juego bonito, sino en el deporte mundial en general.

"Messi tuvo participación en casi todos los goles que marqué."

Al recordar sus años prolíficos con la camiseta del Barça, David Villa elogió enormemente los pases excepcionales de Messi y su capacidad única para poner a sus compañeros en posición de gol.

"El impacto que Messi ha tenido en el fútbol y en el deporte en general es innegable; es incomparable. Durante mi etapa en el FC Barcelona, logré marcar un total de 49 goles. Curiosamente, casi todos estos goles llegaron tras pases mágicos y precisos de Leo", admitió el delantero español.

Continuando con sus declaraciones, el legendario delantero enfatizó firmemente que no existe otra figura en el mundo del fútbol comparable a Leo:

"Nunca he visto a un jugador con un talento tan único y extraordinario en mi carrera. Messi es, sin duda, el mejor futbolista del mundo."

Una era histórica: Las cifras mágicas de un tándem temible

David Villa, considerado el máximo goleador de la historia del fútbol español, defendió los colores de los "culés" de 2010 a 2013. Fue precisamente durante este periodo dorado de tres años cuando, junto al genio argentino, causó sensación en La Liga y en la Liga de Campeones de la UEFA.

Estatus del jugador Periodo en el club Número de goles con el Barcelona David Villa (Récord de la selección española) 2010–2013 49 goles (la mayoría por asistencias de Messi)

Contexto: La habilidad de David Villa en las posiciones ofensivas centrales y en las bandas jugó un papel crucial para que el FC Barcelona se convirtiera en una fuerza imbatible bajo Pep Guardiola. Sin embargo, el hecho de que un gran goleador como Villa se rindiera ante Messi y reconociera su superioridad indica que Leo no solo era excepcional individualmente, sino también un verdadero líder que elevaba el nivel de sus compañeros. La conexión en el campo entre estas dos estrellas es uno de los capítulos más hermosos de la historia del club catalán.

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